Tollspørsmål til Trump: Norge har råd til å betale mer

– De har et flott fond, det er et stort fond, og de har ingen gjeld, så jeg tror de antakeligvis er villige til å betale oss mer enn det, håper jeg, sa Trump på spørsmålet om tollsatsen skulle ned fra 15 prosent.

Det er ikke klart om han mente at Norge skal betale mer enn 15 prosent, eller mer enn den opprinnelige tollsatsen på norske varer inn til USA.

Uansett ville det ikke være Norge som betaler tollen, slik Trump påstår, men amerikanske importører av norske varer, noe som amerikanske forbrukere til sjuende og sist ville måtte betale. Det ville derfor ramme salget av norske produkter.

Bare 3 prosent av Norges totale eksport går til USA. I 2024 eksporterte Norge for 60 milliarder kroner, i det vesentlige petroleumsprodukter, sjømat og møbler. Og importerte fra USA for 82,7 milliarder kroner.

På spørsmål fra journalistene om Norge burde kjøpe mer fra USA, svarte Trump at han ikke så behov for det.

– Dere trenger ikke mer snø, dere trenger ikke ski. Og dere trenger ikke skimestere heller, gjør dere vel? Det har dere mange av. Forholdet er bra som det er, vi har et flott forhold, som jeg tenker kan være enda flottere enn før, svarte han.

– Vi har et flott forhold til Norge. Så jeg tenker at vi beholder det sånn. Kan ikke gjøre bedre, sa han og la til for spøk at hvis Norge vil gi USA enda mer innrømmelser, så ville det være OK.