Sak henlegges mot mann som ble drapsetterforsket i skjul

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Straffesaken der 79 år gamle Aslak var mistenkt, er nå henlagt av Statsadvokaten, melder VG.

– Etter en grundig vurdering av bevisene så mener jeg at en henleggelse på bevisets stilling er i tråd med kravene fra Riksadvokaten, sier statsadvokat Johan Strand Moldestad.

I august skrev avisen om Aslak, som i ni år har vært mistenkt for et drap i Ørje fra 2000. Uten å gjøre 79-åringen oppmerksom på mistanken, flyttet en hemmelig politiagent inn i en hybel i huset hans i åtte måneder i 2015 for å etterforske saken.

Ifølge Statsadvokaten var det vitnebeskrivelser av hva Aslak skal ha sagt som ga mistankegrunnlaget den gangen politiet etterforsket saken.

79-åringens advokat John Christian Elden varsler at avgjørelsen om at saken er «henlagt på bevisets stilling», skal påklages. Han har nå bedt om fullstendig innsyn i sakens dokumenter.

– Aslak vet rett og slett ikke hvorfor han har vært siktet i denne saken, utover at Statsadvokaten kommer med enkelte drypp i sin henleggelse, sier han til VG.

Statsadvokaten understreker at politiet har ansett Aslak som mistenkt, ikke siktet i saken.

Kommentar: Rikingene kan dømmes til å ta trikken sammen med vanlige folk

Les også: Anne B. Ragde: Nekter fortsatt å kalle seg feminist (+)

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)