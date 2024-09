INP oppløser fylkesstyre – ekskluderer to medlemmer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– På torsdagens sentralstyremøte er det enstemmig vedtatt å sette fylkesstyret i Vestland INP under administrasjon ved å oppløse det, samt ekskludere to av styrets medlemmer fra partiet, skriver partiets nestledere Øistein Høksnes og Roger Larsen i en pressemelding.

De hevder videre at saken stammer fra en konflikt mellom fylkesstyret og partileder Hillersøy, som er gruppeleder for INP i fylkets største by, Bergen.

– Det kan virke som noen få i Vestland INP ikke takler at hun som uredd kvinne har nådd toppen i det tidligere mannsdominerte INP, skriver nestlederne.

Det oppgis ikke hvilke medlemmer som nå er ekskludert.

