Ny måling: Folket er splittet om konge-spørsmål

Bør kronprins Haakon Magnus bli den siste monarken i Norge? Det klarer ikke folk å bli enige om. I en undersøkelse Norstat har gjort for Dagsavisen svarer 40 prosent av de spurte at de er helt eller litt uenig i påstanden. På andre siden av skalaen, var det 35 prosent som var helt eller litt enig.

Victoria Åsne Kinsella er nestleder i den frivillige organisasjonen «Norge som republikk». Organisasjonen har ett, eneste mål for sin virksomhet, og det er å avskaffe monarkiet og innføre republikk i Norge.

Victoria Åsne Kinsella er nestleder i organisasjonen Norge som republikk. (Privat)

Kinsella forteller til Dagsavisen at organisasjonen har fått «en voldsom pågang» i løpet av de siste ukenes skandaleoppslag om det norske kongehuset, både i form av direkte henvendelser og i sosiale medier.

– Jeg er likevel gledelig overrasket over at langt under halvparten mener monarkiet skal være en del av Norges fremtid i et langsiktig perspektiv, skriver Kinsella i en e-post til Dagsavisen. Hun legger til:

– Jeg regner også med at politikerne tar dette til seg. Monarkistene på Stortinget bruker gjerne meningsmålinger som argument for å beholde monarkiet, og nå holder ikke dette argumentet lenger vann.

– En drittsommer

Undersøkelsen er gjort blant 1.051 nordmenn i tidsrommet 20-26. august. Da hadde stormen rundt Marius Borg Høibys voldssak vart i et par uker, mens prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllupsforberedelser fikk mye oppmerksomhet for blant annet salg av bilderettigheter og utfall mot politiet.

En meningsmåling NRK gjorde i samme periode viste at oppslutningen for monarkiet hadde sunket til 68 prosent, en nedgang på hele fem prosentpoeng siden mai i år. Bråket rundt bryllupet og Høiby fikk skylden. I 2017 sa 81 prosent at de støttet monarkiet, mens i 2022 hadde det falt til 78 prosent.

– Det har vært en drittsommer for hele kongefamilien. I august har det kun vært negative overskrifter, og ingen positive ting som har veid opp for alt det negative, påpeker historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen.

Kronprinsesse Mette-Marit og sønnen Marius Borg Høiby under markeringen av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag i 2019. (Lise Åserud/NTB)

– Bråk og turbulens

Isaksen er derfor ikke overrasket over splittelsen i folket.

– Ikke i den nåværende situasjonen, hvor det har vært mye bråk og turbulens den siste tiden, sier han, etter å ha fått presentert tallene.

Historiker, forfatter og kongehusekspert Trond Norén Isaksen. (Michelle Sandmæl/Bonnier Norsk Forlag )

De viser at det blant undersøkelsens deltakere er en overvekt av byfolk, med høy utdanning i 40-årene og over 60 år som helst ser at kronprins Haakon Magnus blir Norges siste monark. Mange av dem stemmer Rødt, MDG og Frp.

På motsatt side er den typiske rojalisten fra bygda, med videregående skole, og i 50-årene. Her er særlig Krf-velgerne godt representert, med Sp- og Ap-velgere like bak.

Isaksen tror utfallet av undersøkelsen ville ha vært et helt annet om man hadde spurt om kong Harald skulle vært den siste monarken.

– Langt færre ville ha svart ja på det, både fordi folk er oppriktig glade i kong Harald, men også fordi en avslutning av monarkiet da ville vært nærmere i tid. Når de får et perspektiv på flere tiår fremover, er det lettere å ta stilling på et prinsipielt grunnlag, mener han.

g feires med festarrangement på hovedbiblioteket Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett under regjeringens festarrangement for prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag. (Lise Åserud/NTB)

Dagsavisen har sendt resultatene fra undersøkelsen til Slottet og bedt om en kommentar. Pressekontakt Sara Svanemyr svarer at Slottet ikke ønsker å kommentere saken.

– Kan gå begge veier

– Det er jo fortsatt en liten overvekt av de som tenker at monarkiet skal vare lenger enn kronprins Haakon Magnus. Det er jo bra, sier Ole Jørgen Schulsrud-Hansen, som er TV 2s kongehusekspert.

Han påpeker at flertallet riktignok er knepent, og at resultatet er typisk for undersøkelser som gjøres midt i en turbulent periode.

– Gjør man en slik undersøkelse i et jubelår for kongehuset, som da kongeparet fylte 80 år, da får kongehuset gjerne ekstra støtte. Er man midt i en i en kontrovers eller skandale, er det mindre støtte. Det skal bli veldig interessant å se hvor mye det er igjen av denne stormen om et år eller to, sier kongehuseksperten til Dagsavisen.

– Akkurat nå er kongefamilien i krise, men jeg vil jo tro oppslutningen øker igjen når vi kommer ut på den andre siden og ser hvordan kongefamilien har håndtert disse sakene. Det kan jo gå begge veier, tilføyer han.

Kongehuskommentator Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen tror ting ser lysere ut for kongefamilien når stormen har blåst over. (Privat)

Republikaneren Victoria Åsne Kinsella mener meningsmålingen viser at monarkiets popularitet avhenger av kong Harald og kronprins Haakon Magnus. Når de må se for seg monarkiet på lang sikt slår prinsippene inn.

– Folk ser nå hvor personavhengig dette er, og innser at før eller siden må det gå galt, sier Kinsella, som har god tro på at monarkiet i Norge vil bli avskaffet i hennes levetid.

Hun peker på at mange unge nå er skeptiske til kongehuset.

– Jeg regner med at det blir flertall på Stortinget ettersom flere yngre kommer inn.

Blant de yngste deltakerne i undersøkelsen er det en stor bolk som har svart «vet ikke». 28 prosent av dem mellom 15 og 29 år er altså i tvil om monarkiet bør avsluttes etter kronprins Haakon Magnus’ regenttid.

17. mai feiring 2022 Prinsesse Ingrid Alexandra må frem i lyset, synes kongehuseksperten. (Lise Åserud/NPK)

– Det er vanskelig å spekulere på hvorfor ungdommene er usikre. Det er mulig de ikke har et så levende forhold til kongefamilien, som de over 60 har. Blant kidsa vet de fleste hvem kongen er, men få av de andre. Kanskje bortsett fra Leah Isadora, for hun er på TikTok, sier Isaksen.

Hans tips er å hente fram prinsesse Ingrid Alexandra i flere offentlige sammenhenger.

– Vi kjenner henne ikke, og klarer ikke å forestille oss henne som dronning om 30 år. Det bør gjøres noe med. Det ville vært et bra PR-grep å fronte henne mer.

