Märthas laken-strategi

Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

Det kan hende at prinsesse Märtha Louise har skapt en helt ny trend med sitt laken-stunt under bryllupet i Geiranger sist helg. Jeg kommer i alle fall ikke til å glemme synet av alvorlige hotellansatte som holder opp digre, hvite laken foran brudeparet slik at ingen andre enn Netflix og kjendisbladet Hello! fikk sett dem på vei inn i til vielsen i bryllupsteltet. Omdømmeekspert Trond Blindheim hevdet i Nettavisen at han «fikk litt sjokk» da han så mange mennesker holde opp store, hvite laken eller duker, som om de forsøkte å skjule en ulykke eller et åsted for et ekstra brutalt mord. «Er det kongen som har fått et illebefinnende?» hadde han tenkt.

I ettertid har jeg sett karikaturtegninger av en laken-innhyllet slottsbalkong på 17. mai der bare toppen av kong Haralds flosshatt er synlig, og av det klassiske «Brudeferden i Hardanger»-maleriet, der båten med bryllupsgjestene er pakket godt inn i hvite laken. Og ikke minst, jeg har sett komikeren Finn Arve Sørbøes lakenreklame for humorshowet sitt i Tromsø. I videosnutten holdt han opp et laken foran seg, tydelig nervøs for at folk skal «se kostymet hans». Han forklarte at han gjør dette fordi han har solgt alle bilderettighetene eksklusivt til bladet «Vi over 60».

Min frykt nå er at denne Märtha-strategien sprer seg til alle som har noe å selge. Tenk om alle de som skal promotere en bok, en podkast, et TV-program eller et politisk budskap lar seg inspirere av Märtha, og selger produktet sitt utelukkende til et enkelt medium. (Mot en klekkelig sum).

Alle andre må nøye seg med å se på lakenet. En ting er at dette ikke er bra for ytringsfriheten – en annen er at det jo blir fryktelig mye laken-holding over alt.

Du får kanskje se en flokk hemmelighetsfulle laken-holdere bevege seg forsiktig nedover Karl Johan, mens de tydelig forsøker å skjule noen bak der. Hvem kan det være denne gangen, da ? «Jeg tror det er en forfatterfyr som har en ny bok ute på Gyldendal», sier kanskje en. «Det er visst bare lokalavisa hans som får lov til å se ham». Og hvem vet, kanskje kommer laken-trenden inn i politikken også. For nylig avgåtte, skandaliserte partiledere eller ordførere kan det sikkert føles godt å gjemme seg bak en slik hvit duk.

Men hva om regjeringen pussig nok bestemmer seg for å selge hele lanseringen av statsbudsjettet, med eksklusive bilderettigheter og det hele? «Hva er det finansministeren prater om nå?» spør kanskje noen under finanstalen i Stortinget. «Jeg vet ikke, det er ikke så lett å høre hva Vedum mumler om bak det lakenet. De har visst solgt hele opplegget til ukebladet Tara».

