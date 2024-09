Nordmann kobles til bulgarsk selskap som skal ha solgt personsøkere til Hizbollah

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jakten på hvem som sto bak leveransene av de flere tusen personsøkerne til Hizbollah-militsen i Libanon som tirsdag eksploderte, pågår for fullt.

Onsdag skrev ungarske medier at det ungarsk postboksselskapet BAC Consulting har en kobling til salget.

Torsdag siterer den ungarske nettavisen Telex direktøren i selskapet på at det bare opptrådte som mellommann. Direktøren sier videre at det var et tilsvarende selskap med adresse i den bulgarske hovedstaden Sofia som i virkeligheten sto bak importen av personsøkerne fra den taiwanske produsenten Gold Apollo og videresalget til Hizbollah.

PST: Kjent med saken

Ifølge offentlige registre er det en norsk statsborger i 30-årene som er oppført som eier av det bulgarske selskapet. Flere utenlandske medier oppgir mannens navn og ansettelsesforhold i Norge.

– Vi er kjent med opplysningene fra ulike medier om at et norskeid selskap skal være involvert, men PST kan ikke bekrefte og ikke kommentere dette ytterligere, sier informasjonssjef Trond Hugubakken i PST til NTB.

Heller ikke den norske etterretningstjenesten vil kommentere saken eller si noe om de har iverksatt noen undersøkelser på bakgrunn av opplysningene som er blitt kjent torsdag.

– Vi har ingen kommentar til dette nå, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene til NTB.

PST er en etterretningstjeneste som har ansvar for Norges sikkerhet innenlands, mens E-tjenesten har som oppgave å beskytte Norge og norske statsborgere mot trusler fra utlandet.

Les også: En krig mot Hizbollah kan nærme seg – er Israel forberedt?

På jobbreise

Den navngitte mannen svarte torsdag ikke på henvendelser fra NTB. Mannens arbeidsgiver sier til VG at mannen er utenlands på jobbreise.

– Sett fra vår side er dette en politisak. Det er mange hensyn som gjør at jeg gjerne vil komme i kontakt med ham. Vi har en ansatt i en veldig vanskelig situasjon som skal ivaretas, sier sjefen i selskapet til avisen.

Den bulgarske sikkerhetstjenesten DANS opplyser at de samarbeider med landets tollvesen og med innenriksdepartementet i undersøkelser om eventuelle forsendelser knyttet til kommunikasjonsutstyr til Hizbollah.

– DANS melder at det gjennom Bulgarias territorium ikke har blitt utført tolloperasjoner med de aktuelle varene. Det ble ikke utført tolloperasjoner med de utenlandske selskapene som er omtalt i mediene, skriver sikkerhetstjenesten i en pressemelding på sine nettsider.

Les også: Eksploderende Hizbollah-personsøkere var produsert av israelsk skallselskap

Minst tolv drept

Minst tolv personer ble drept og nærmere 3000 såret i tirsdagens eksplosjoner i personsøkere rundt om i Libanon. Onsdag ble minst 25 personer drept og over 600 såret da walkietalkier eksploderte over hele landet.

I begge tilfeller skjedde eksplosjonene i utstyr tilhørende Hizbollah-militsen.

Det er ikke kjent hvem som står bak eksplosjonene, men både Hizbollah, Libanon og andre regionale aktører retter pekefingeren mot Israel. Også flere sivile, deriblant barn og helsepersonell, ble drept.

Les også: Personsøkere eksploderte: – Etterretningsskandale (+)

Les også: Libanons regjering gjør forberedelser før mulig krig med Israel