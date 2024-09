Libanons regjering gjør forberedelser før mulig krig med Israel

Møtet fant sted dagen etter at personsøkere som ble brukt av Hizbollah, eksploderte rundt om i Libanon. Minst tolv personer ble drept og nesten 2800 såret.

Onsdag ble også 20 personer drept og 450 såret da walkietalkier eksploderte, ifølge libanesiske myndigheter. Også disse ble brukt av Hizbollah.

Det er ennå ikke bekreftet hva som førte til eksplosjonene, og ingen har så langt tatt på seg skylden, men både Libanons regjering og Hizbollah har rettet fingeren mot Israel.

Libanons miljøminister Nasser Yasin er leder for komiteen. Han sa onsdag at det jobbes med å sikre nok tilfluktsrom, og at 100 rundt skoler kan tas i bruk. Han sa videre at matlagrene er fylt opp til å vare i tre måneder, og at et skip med 40.000 tonn mel og kornprodukter var på vei til Libanon.

I tillegg kan 50.000 matrasjoner fra tredjeparter som Verdens matvareprogram (WFP), deles ut til fordrevne, ifølge Yasin.

