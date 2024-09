Sp foreslår skattelette til unge foreldre

Programkomiteen i Senterpartiet varsler at de i det nye stortingsprogrammet går inn for å gjøre det mer lukrativt å få flere barn. Og de ser gjerne at folk starter tidligere med forplantingen, skriver Klassekampen.

Forlaget er å gi skattelette til alle mødre som er under 30 år når de føder barn nummer to.

– Vi har diskutert ulike ordninger, men generelt er det viktig å formidle til ungdom at det er bra å få barn tidligere. Vi håper at bare ved å sette dette på dagsordenen så skal folk bli mer beviste på at det er bra å få unger, og at det går an å få barn før alt er på stell, sier partiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim, som har ledet programkomiteen.

Gjennomsnittlig alder for førstefødende mødre i Oslo er 33 år, mens snittalderen for fedre er 35 år. I dag får en gjennomsnittlig kvinne i Norge 1,4 barn, mens tallet i 2009 var 1,98.

