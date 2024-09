Ap-lokallag nekter å drive valgkamp om Giske står på kandidatlista

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Varselet fra lokallaget kommer fram i et notat til nominasjonskomiteen som omtales av Adresseavisen.

– Trond Giske kan ikke stå på lista, verken på førsteplass, tredjeplass eller noen annen plass, skriver Gunnbjørn Berggård, førstekandidat på Aps kommunestyreliste i Tydal.

Berggård anklager Giske blant annet for å motarbeide meningsmotstandere innad i partiet, for eksempel gjennom press og telefoner. Giske mener Tydal Ap går for langt.

– I en nominasjonskamp er det iblant noen som trekker det for langt og angriper andre heller enn å snakke om sin egen kandidat, eller om hva vi skal gjøre for velgerne. Slike forsøk på splittelse taper partiet vårt på, sier Giske til avisen.

Nominasjonskomiteens flertall, altså åtte av ni medlemmer, har ikke Giske med på lista, skriver Adressa. Hvem som blir Aps kandidater, blir endelig avgjort i november.

Tydal Ap har 30 medlemmer og kun én delegat på nominasjonsmøtet. Trondheim Ap, som har Giske på sin liste, har 27 delegater.

