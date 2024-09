Medier: Giske vrakes av nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det får flere medier bekreftet etter et langt møte i komiteen.

– Det er riktig at det bare er en person som støtter dissensen, og så er det et flertall for den andre lista, sier komitéleder Roar Aas til NRK.

Overfor Adressa bekrefter han at den ene personen som vil ha med Giske, er Trondheim Ap-leder Pål Sture Nilsen. Flertallets liste har ikke Trond Giske med i det hele tatt.

– Men vi har et håp om å få en omforent liste til slutt, sier Aas.

Nyheten kom samme kveld som stortingspolitiker Kirsti Leirtrø overraskende trakk seg fra nominasjonsprosessen.

Hvem som til slutt blir nominert fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti, blir bestemt på et nominasjonsmøte 30. november.

