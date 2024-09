Hvem skal ut?

For fire år siden var Oslo Ap preget av voldsomme interne stridigheter og maktkamper. Bråket handlet om hvem som skulle representere partilaget på Stortinget.

Både Kamzy Gunaratnam og Zaineb Al-Samarai ønsket seg andreplassen på stortingsvalglista. Både Espen Barth Eide og Frode Jacobsen ønsket seg tredjeplassen på lista.

Flertallet i nominasjonskomitéen innstilte på Al-Zamarai på andreplassen og Jacobsen på tredjeplassen. Da begynte bråket for alvor. På selve nominasjonsmøtet tok lederen av nominasjonskomitéen Tone Tellevik Dahl et følelsesladet oppgjør med konspirasjonsteorier og anklager om korrupsjon i Oslo Ap.

Etter ukesvis med anklager og bråk endte det med at Jacobsen trakk seg fra kampen om tredjeplassen. Gunaratnam tok kampvotering mot Al-Zamarai, og vant med 18 stemmer.

I år ser det ut til at stridighetene i Oslo Ap kan ulme opp igjen.

Kampvotering?

På gjennomsnittet av målingene litt Oslo Ap an til å ha tre sikre plasser på Stortinget neste år. Jonas Gahr Støre er selvskreven på førsteplassen på lista.

Dermed står kampen om de to neste plassene på lista. 2. plassen skal til en kvinne, 3. plassen skal til en mann.

På andreplassen er det særlig to kandidater: Dagens stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam og tidligere nestleder Hadia Tajik.

Gunaratnam var tidlig ute og varslet at hun ønsker gjenvalg. Onsdag denne uka sa også Tajik, som i dag representerer Rogaland på Stortinget, at hun også ønsket å representere Oslo på Stortinget. Tajik har i år flyttet fra Rogaland til Skullerud i Oslo, og meldt seg inn i Oslo Ap.

– Folk fra flere partilag i Oslo Arbeiderparti har spurt meg om de kan spille inn navnet mitt til nominasjonskomiteen sitt arbeid med stortingslista for 2025. Det har jeg sagt ja til, sa Tajik til Dagsavisen.

Selv om Tajik ikke har sagt rett ut at hun ønsker andreplassen på lista, er det nettopp den hun må ha for å være sikker på å komme inn på Stortinget neste høst. Men den plassen er ikke Gunaratnam klar til å gi fra seg. Dagbladet har erfart at hun nok en gang vil stille til kampvotering dersom nominasjonskomiteen skulle ende opp med å støtte Tajik.

Kamzy Gunaratnam (t.v.) har sagt at hun ønsker gjenvalg på andreplassen. Her med Hadia Tajik under valgvaken til Arbeiderpartiet (Ap) i Folkets Hus i Oslo i 2019. (Fredrik Hagen/NTB)

Gunaratnams støttespillere i Groruddalen, der hun har vokst opp, har også gått ut i Klassekampen og uttrykt bekymring for en ren elite-liste dersom Gunaratnam vrakes.

– Det ville vært veldig dumt om vi ender opp uten stortingsrepresentanter fra Groruddalen. Vi så i lokalvalget i fjor at valgdeltakelsen er på vei ned i flere bydeler i Groruddalen, mens den ligger stabilt på vestkanten. Dersom Arbeiderpartiet skal gjøre et godt valg må vi også gjøre det godt på østkanten, sa leder i Grorud Arbeiderparti Anders Røberg-Larsen til Klassekampen.

Blanke ark

På herresiden har Aps nestleder Jan Christian Vestre stilt seg til disposisjon for stortingsvalglista neste år. Tredjeplassen har tradisjonelt tilhørt lederen i Oslo Ap, og det er Frode Jacobsen. Jacobsen har også sagt at han ønsker gjenvalg neste år.

For åtte år siden sa Jacobsen fra seg stortingsplassen for at Jan Bøhler skulle få fortsette på Stortinget. For fire år siden ønsket Jacobsen seg plassen, men på grunn av internt bråk i fylkeslaget lot han utenriksminister Espen Barth Eide få den plassen, og tok selv til takke med femteplassen.

Kilder i Oslo Ap sier til Dagsavisen at Jan Christian Vestre så godt som 100 prosent sikkert vil få tredjeplassen. Han er partiets nestleder, helseminister, og har bodd i Oslo siden han var 1,5 år gammel. Verken Jacobsen eller Vestre har uttalt at de vil ha tredjeplassen, men det er som nevnt den siste sikre plassen på stortingsvalglista.

Kilder i nominasjonskomitéen sier på sin side til Dagsavisen at de starter på helt blanke ark når de skal snekre sammen en ny stortingsvalgliste. Ballen ligger nå hos lokallagene i Oslo Ap, som skal komme med sine innspill til hvem de ønsker på stortingsvalglista i løpet av september og starten av oktober.

