Tidligere kommuneoverlege i Frosta tiltalt for voldtekt mot 88 kvinner

Den tidligere kommuneoverlegen Arne Bye (55) er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling som lege for samtlige av de fornærmede. For 88 av dem er han i tillegg tiltalt for voldtekt. Det opplyser aktor i saken, statsadvokat Eli Reberg Nessimo i Trøndelag statsadvokatembeter, i en pressemelding.

Politiet var ferdig med etterforskningen i juni og oversendte da saken til Trøndelag statsadvokatembeter.

Hendelsene han er tiltalt for, strekker seg fra 2004 til 2022, og alle handlingene er begått i forbindelse med medisinske undersøkelser, ifølge pressemeldingen.

Alvorlig og omfattende

– Vår klient er innforstått med at tiltalen er svært alvorlig og meget omfattende, sier mannens forsvarer, advokat Erlend Hjulstad Nilsen, i en uttalelse.

Han understreker at mannen skal anses som uskyldig fram til en eventuell dom.

– Saken har over tid vært en betydelig belastning for vår klient, de fornærmede og deres omgivelser. Vi finner grunn til å understreke at det ikke foreligger dom i saken, og at tiltalte skal anses som uskyldig inntil retten eventuelt finner det motsatte bevist, legger han til.

Når det gjelder spørsmålet om straffskyld, vil dette bli et tema i kommende politiavhør, opplyser forsvareren.

Han ber samtidig pressen om å ikke ta kontakt med den tiltalte kommuneoverlegen eller hans familie.

Skal ha filmet pasienter

Politiet startet etterforskning i august 2022 etter å ha blitt varslet av Statens helsetilsyn om mulige straffbare forhold.

Politiet beslagla over 6000 timer med videomateriale i saken. Kvinnelige pasienter skal ha blitt filmet mens de ble undersøkt på legekontoret.

Mannen har helt siden saken ble kjent i 2022, nektet straffskyld, og han har ikke ønsket å forklare seg for politiet. Han har hevdet at alt han har gjort, er medisinsk begrunnet.

Saken er forhåndsberammet i Trøndelag tingrett i Steinkjer, med oppstart 5. november. Det er satt av 16 uker til saken.

