Kongsberg skal etablere missilfabrikk i USA

I tillegg skal Kongsberg investere mer enn 100 millioner dollar i delstaten de neste årene, opplyser det norske selskapet.

Dette er den andre nye missilproduksjonsfabrikken Kongsberg har kunngjort på like mange måneder. Beslutningen om å lokalisere denne fabrikken i USA er sterkt påvirket av muligheten for at det amerikanske forsvarsdepartementet kunne tildele selskapet en flerårig anskaffelseskontrakt, opplyser Kongsberg i en pressemelding.

– US Navy, Marine Corps og Air Force er viktige kunder for Kongsbergs Naval Strike Missile og Joint Strike Missile. Deres etterspørsel ga oss den nødvendige forutsigbarheten for å gjennomføre denne investeringen i USA, sier Eirik Lie, president i Kongsberg Defence and Aerospace.

Anlegget skal legges til James City County, som ligger i nærheten av den amerikanske marinens enorme anlegg i Norfolk.

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg sier at de nye missilfabrikkene i USA, Australia og Norge imøtekommer den sterke og langsiktige etterspørselen etter selskapets teknologi og det kritiske behovet for å styrke kollektivt forsvar.

– Kongsberg har en stolt historie i USA, og vi er glade for å fortsette å investere i landet for å støtte amerikanske interesser samtidig som vi skaper arbeidsplasser lokalt, sier han.

