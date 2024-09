Aborttallene ligger stabilt

Det ble utført over 6000 aborter første halvår i år, viser en foreløpig oversikt fra Folkehelseinstituttet.

– Etter en oppgang i aborttallene etter pandemien ser det nå ut til at vi får en stabilisering av aborttallene i 2024 sammenlignet med 2023, sier overlege Mette Løkeland-Stai ved Abortregisteret.

Tallene viser at tendensen skiller seg noe for de ulike aldersgruppene. Mens det er en nedgang for kvinner mellom 25 og 29 år, ser man en liten økning for gruppen under 20 år.

Den største nedgangen ser man i Oslo, der antallet har sunket med 10 prosent fra i fjor. Endringene har vært mindre markant andre steder i landet.

4,9 prosent av alle aborter ble behandlet i nemnd. Fordeling mellom selvbestemt og nemndbehandlet abort holder seg dermed stabilt på under 5 prosent, opplyser FHI.

Tallene for 2024 er foreløpige, og det er normalt at det endelige tallet vil stige noe når alle opplysninger er meldt inn til Abortregisteret.

