Regjeringen vil utvide retten til selvbestemt abort til 18 uker

Det bekrefter helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) på en pressekonferanse fredag.

Loven skal også blant annet inneholde en ny formålsparagraf.

Regjeringen vil åpne for selvbestemt fosterantallsreduksjon fram til uke 18, opplyser den.

Regjeringen foreslår at «fosterantallsreduksjon defineres som abort og at den gravide skal ha rett til selv å avgjøre om antallet fostre skal reduseres fram til utgangen av 18. svangerskapsuke», heter det i forslaget til ny abortlov.

Regjeringen ønsker også at helsepersonell skal få lovfestet den eksisterende retten til å reservere seg mot å utføre abort av samvittighetsgrunner.

I dag er reservasjonsretten kun festet i forskrift, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) bekrefter at det nå skal inn i den nye abortloven.

– Helsepersonell som av samvittighetsgrunner ønsker det skal fritas fra å utføre eller assistere ved aborter, inkludert å rekvirere og ordinere medikamenter ved medikamentell abort. Retten til fritak omfatter ikke stell og pleie før, under og etter aborten. Fritaket må gjøres generelt og gjelde for alle former for abort, heter det i paragraf 24 av regjeringens forslag til ny abortlov.