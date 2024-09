To personer skadet med kniv i Lørenskog – politiet søker etter involverte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet rykket ut etter melding om knivstikking i Lørenskog mandag kveld. I området fant politiet to personer med knivskader, ifølge Romerikes Blad.

– Vi fikk melding om at en gutt er funnet her på parkeringsplassen, knivstukket og med blod på seg. Han skal ha kommet løpende hit og segnet om. Denne personen har vi kontroll på og han er kjørt til Ullevål sykehus. Skadegraden er per nå litt ukjent, sier politiets innsatsleder på stedet, Ivar Myrbø, til avisen.

Like etterpå skal politiet ha funnet nok en person med knivskader ved en Joker-butikk i området. Vedkommende hadde lettere skader.

– Vi søker nå aktivt etter tre til fem personer, sier Myrbø.

Politiet meldte om hendelsen klokka 21.41 mandag kveld.

