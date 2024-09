Mindreårig gutt som er siktet for terrordeltakelse, anker fengslingen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er vår vurdering at vilkårene for å fengsle en mindreårig ikke er oppfylt. Vi har derfor anket fengslingskjennelsen til lagmannsretten, sier advokat Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma til NTB.

Hun opplyser at siktede har byttet forsvarer til advokat John Christian Elden. Gutten erkjenner ikke straffskyld for det han er siktet for.

– Siktede har akkurat fylt 17 år, og han har ikke tidligere straffehistorikk. Det er derfor ikke sannsynlig at han vil bli idømt en fengselsstraff, og derfor ikke forholdsmessig å varetektsfengsle ham, sier Reisvang.

PST har opplyst at siktelsen dreier seg om nettaktiviteter knyttet til terrororganisasjonen. Guttens tidligere forsvarer Arve Opdahl sa torsdag at han ikke erkjenner straffskyld.

Gutten ble pågrepet hjemme i Trøndelag tidlig onsdag morgen.

