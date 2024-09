Høye gasspriser dro opp handelsoverskuddet i august

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

August er måneden med høyest handelsoverskudd hittil i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Overskuddet er opp 12,5 milliarder kroner fra juli, og det en økning på 2,4 prosent fra samme måned i fjor. Det er hovedsakelig gassprisene som drar kurven opp, bekrefter SSB.

– Dette er enda høyere enn jeg hadde trodd. Det viser at Norge nyter godt av ganske høy gasspris og svak krone, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Verdien av naturgasseksporten endte på 52,3 milliarder kroner i august. Det er en økning på 25,9 prosent fra både forrige måned og fra august i fjor.

Fullere gasslagre

Hittil i år er likevel eksportverdien av naturgass 20,5 prosent lavere enn i samme periode i 2023.

– Prisene har vært påvirket av fullere gasslagre enn antatt i Europa etter en mild vinter på kontinentet. Svakere økonomisk vekst i viktige markeder som Europa og Kina har også bidratt til lavere priser, ifølge seniorrådgiver Jan Olav Rørhus i SSB.

Det er gasseksporten som gjør at perioden med høye renter forlenges, lyder analysen til sjeføkonomen.

– På marginen hever dette rentebanen, men det er neppe her slaget står når Norges Bank torsdag setter ny rentebane, sier Knudsen.

Oljeprisen falt – preget av usikkerhet

Oljeprisen gikk i motsatt retning av gassprisen og falt til 866 kroner per fat i august 2024. Det er det laveste nivået på et halvt år, ifølge SSB.

Fallet i oljeprisen trakk eksportinntekter fra råolje til 43,4 milliarder kroner.

– Oljeprisen i august var preget av svakere globale økonomiske utsikter, særlig i Kina. Usikkerhet rundt produksjonsnivået til Opec har også påvirket prisen, sier Rørhus.

Negativ strømpris

Ellers viser oversikten at fastlandseksporten var uendret fra august i fjor. Eksport av fisk var den høyeste hittil i år.

Samtidig ble det importert unormalt mye strøm til å være august, nesten tre ganger så mye som i samme måned i fjor. Men isolert sett var prisen på dansk og tysk strøm faktisk negativ.

– Negativ pris på strøm betyr at netteier, i dette tilfellet Danmark og Tyskland, betaler kjøper for å ta imot strømmen. Dette fenomenet inntreffer ved overskudd av kraft som netteier må bli kvitt for å unngå varig skade på strømnettet, sier Rørhus.

Kronen svekket seg med 3,1 prosent i august fra samme måned i fjor, viser Norges Banks importveide kursindeks mot viktige handelspartnere. Isolert sett bidrar en svekket kronekurs til høyere inntekter i eksportrettet industri, men dyrere importvarer.

