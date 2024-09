Høiby pågrepet på nytt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Oslo politidistrikt kan bekrefte at Marius Borg Høiby er pågrepet av politiet, skriver pressesjef Unni Grøndal i Oslo-politiet i en oppdatering lørdag ettermiddag.

Hun utdyper ikke mer om bakgrunnen for pågripelsen.

– Vi vil i løpet av formiddagen komme tilbake til informasjon om bakgrunnen for pågripelsen, i tillegg til status i saken for øvrig, skriver Grøndal.

27 år gamle Høiby er siktet for trusler, kroppskrenkelse og skadeverk mot en ekskjæreste, og to andre ekskjærester har anklaget ham for psykisk og fysisk vold.

Tidligere denne uken ble det kjent at politiet hadde gjennomført et såkalt forebyggende møte med Høiby i fjor høst.

Høiby innrømmet 16. august at han hadde utøvd kroppskrenkelse og skadeverk. Han kalte den fornærmede kvinnen sin kjæreste og pekte på at han har rusproblemer og psykiske lidelser.

Han ble avhørt første gang i slutten av august, og i etterkant sa forsvareren at klienten ikke har tatt stilling til siktelsen mot seg, og at det vil bli gjennomført flere avhør i tiden framover.

Høiby er ilagt besøksforbud mot den fornærmede kvinnen fra august-episoden

