Høiby nektet å forklare seg for politiet – ble advart mot å bryte kontaktforbudet igjen

– Han ønsket ikke å forklare seg i dag, så vi håper vi får det til på et senere tidspunkt, sier politiadvokat Andreas Kruszewski i Oslo politidistrikt til NTB.

Høiby ble pågrepet i Innlandet politidistrikt, og ifølge politiadvokaten gikk det rolig for seg. Han ble dretter brakt til sentralarresten i Politihuset på Grønland.

Han sier politiet i lengre tid har hatt ønske om å avhøre Høiby, men at han altså ikke ønsket dette. Kruszewski vil ikke si noe om når det kan la seg gjøre å få til nye avhør. Han mener selve pågripelsen har hatt en avskrekkende effekt, slik at faren for gjentakelse er redusert.

– Vi gjorde ham oppmerksom på at det vil få konsekvenser dersom han bryter kontaktforbudet han er ilagt på nytt, sier politiadvokaten og spesifiserer at det kan dreie seg om varetektsfengsling eller elektronisk kontroll.

– Vurderte meldeplikt

Varetektsfengsling var en del av vurderingen allerede nå, i likhet med meldeplikt, men det ble ikke altså ikke tatt i bruk.

– Siktelsen er åpenbart alvorlig, men det ble ikke vurdert som forholdsmessig. Vi valgte å løslate ham da vi konstaterte at han ikke ønsket å forklare seg, sier Kruszewski.

Ved eventuelle nye brudd på besøksforbudet kan en politiadvokat avgjøre at det skal tas i bruk elektronisk kontroll. Deretter kan den siktede enten samtykke eller få det brakt inn for tingretten.

– Svært høyt prioritert

Slik saken står nå, står Høiby fritt til å reise hvor han vil.

Kruszewski understreker at politiet kommer til å fortsette å prioritere saken svært høyt, slik de har gjort til nå.

– Saker som gjelder mishandling i nære relasjoner, er alltid høy prioritet. Det er blant de mest alvorlige lovbruddene vi har i straffeloven, sier han.

