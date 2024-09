Fimreitevegen i Sogndal åpnet igjen etter steinsprang

– Ingen personer, biler eller bygninger er tatt av raset, opplyste Vest politidistrikt like etter klokka 13. De la til at det var fare for nye ras og ba folk holde seg unna det rasutsatte området.

Geolog ble varslet, og kommunen sørget for sms-varsling til beboere i nærheten for å hindre ferdsel i det rasutsatte området. Ved 16-tiden kom meldingen om at veien var ryddet og åpen for fri ferdsel igjen.

