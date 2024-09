August ga årets laveste strømregning for de fleste

Dermed får folk over store deler av landet årets hittil laveste strømregning, viser Fornybar Norges strømprisindeks. Strømprisene ble redusert med mer enn 50 prosent sammenlignet med juli .

– I alle de fem norske prisområdene for strøm var strømprisen i august betydelig lavere enn i samme måned i fjor. Husholdninger over hele landet kan derfor glede seg over at strømregningen de får for august er lavere enn den de fikk for august i fjor, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge i en pressemelding.

I fire av de fem norske prisområdene landet strømprisene på omtrent 13 øre per kilowattime i august. For de fleste husholdninger betyr det at strømregningen vil ligge på mellom 650 og 750 kroner. Dette er en betydelig nedgang fra juli, da regningen var 9–16 prosent høyere.

Strømforbruket til en gjennomsnittshusholdning økte fra juli til august med mellom 4 og 16 prosent i hele landet, viser tall fra Elhub.

Sørvest-Norge skiller seg ut

Men det er ett unntak: I prisområdet NO2 – Horten til Hardangerfjorden – steg strømprisene fra juli til august. Her kan husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk vente seg en regning på rundt 1100 kroner.

Selv om dette er 11 prosent mer enn i juli, var prisen i NO2 likevel den nest laveste siden april 2021. Strømprisen i dette området påvirkes i større grad av prisene i Europa fordi det er flere strømkabler til utlandet herfra.

– Til tross for dette var strømprisen i NO2 i august 40–50 prosent lavere enn i de landene nedover på kontinentet som vi har strømkabler til – Storbritannia, Tyskland, Nederland og Danmark, skriver Fornybar Norge.

Våt og varm august

Mye av prisnedgangen i august kan knyttes til uvanlig mye nedbør. Det kom 30 prosent mer regn enn normalt, og måneden ble den sjuende våteste august siden 1901, ifølge Meteorologisk institutt.

Vestlandet fikk mest regn, med Bergen som et ekstremt eksempel – her kom det mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt.

Det var også varmt i store deler av landet. Nord-Norge opplevde temperaturer langt over det vanlige, med nye rekorder i både Troms og Finnmark.

Her var temperaturene 4 til 5 grader høyere enn normalt. I Sør-Norge, derimot, var det litt kjøligere enn vanlig i august.

Rekordlav timepris

En svært høy vannkraftproduksjonen august bidro til lave strømpriser. I tillegg ble prisene dempet av høy vind- og solkraftproduksjon i våre naboland.

Sitt laveste nivå nådde strømprisen 11. august. I løpet av én time denne dagen var prisen nede i minus 71 øre per kilowattime i deler av landet, den laveste prisen som noensinne er registrert for en enkelttime i Norge.

Ifølge statistikken fra Fornybar Norge har prisforskjellene mellom de ulike regionene blitt mindre det siste året. Hovedårsaken er at vannmagasinene i Sør-Norge er bedre fylt opp enn på lenge. Dermed blir ikke strømprisene her lenger så sterkt påvirket av prisene på kontinentet.

