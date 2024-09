Solberg om ordførersaken i Stavanger: – Håper man kan komme videre

– Nå ser det ut som det er avklart at Sissel kommer til å be om fritak og man kan gå videre med å finne en annen ordførerkandidat fra Høyre. Så håper jeg man kan kommer videre, selv om det har vært en vanskelig og tung sak, sier Solberg til TV 2.

TV 2 skriver at Solberg ikke opplever at Hegdal har vært under press av partiet, men at de har gitt råd basert på de som har sett på dokumentasjonen i saken.

– Tar du selvkritikk for at hun har meldt seg ut av partiet?

– Hvorfor hun har meldt seg ut, får være hennes vurdering. Denne saken er blitt vurdert med gode råd fra revisor og advokatfirmaet. Dette var en vanskelig og krevende sak å kunne stå i.

– Jeg har ikke snakket med henne selv ettersom det ville vært uryddig.

Stavanger-ordføreren sa forrige uke at hun ville gå av etter misbruk av partimidler til privat forbruk. Høyre-leder Erna Solberg sa at avgjørelsen om å gå av var klok, men takket henne samtidig for innsatsen.

En drøy uke senere blusset saken opp igjen da det kom fram at Hegdal ikke hadde søkt om fritak fra ordførervervet. Etter et krisemøte torsdag kveld ble det klart at Stavanger-ordføreren hadde meldt seg ut av partiet, før hun fredag bekreftet at hun går av som ordfører og sa at hun skal sende søknad om fritak.

