Noah tapte i retten – hunden Sam kan bli avlivet

Staten ble frifunnet i Oslo tingrett, som mener vedtaket om avliving av hunden var rett, melder NRK. Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

Det var den 16. juni i fjor at hunden Sam angrep, bet og skadet fem sauer og to lam på Mysusæter i Gudbrandsdalen. Ett av lammene døde som følge av skadene, mens resten av dyrene måtte nødslaktes.

I etterkant av angrepet ble hunden begjært avlivet, en beslutning som ble påklaget. Eieren fikk ikke medhold i klagen sin. På et tidspunkt overtok Noah eierskapet til hunden.

– Loven er helt tydelig

Organisasjonen ønsket å ta saken videre på grunn av endringene i hundeloven som trådte i kraft et halvt år før angrepet, som tilsier at avliving skal være siste utvei.

Leder Siri Martinsen i Noah sier til NRK at de er skuffet over dommen.

– Vi mener at loven er helt tydelig på at en skal bruke avliving bare i helt spesielle tilfeller, og at en skal gjøre andre tiltak før avliving, særlig i tilfeller som handler om uhell og der samme hendelse kunne skjedd mange andre hunder, sier Martinsen.

– Risiko er knyttet til hunden

Retten, på sin side, mener risikoen for nye angrep er knyttet til hunden, og at det samme kan skje igjen selv om hunden blir omplassert eller det blir gjort andre tiltak. Omplassering er derfor ikke forsvarlig eller aktuelt, ifølge dommen.

Politidirektoratet mener dommen fra tingretten er grundig, og at alle sider av saken er vurdert. Dette opplyser advokatfullmektig Thorvald Kristensen Tysvær hos Regjeringsadvokaten, som førte saken på vegne av Politidirektoratet til NRK.

– I likhet med Politidirektoratet kom også domstolen til at dette var et kraftig og alvorlig angrep og at det er stor risiko for at Sam kan angripe igjen. Også ifølge dagens hundelov er det derfor grunnlag for avliving, sier han.

