Melding om brann i menighetshus i Oslo – kraftig røykutvikling

Menighetshuset ligger rett ved kirken, og det skal brenne i taket, skrev politiet i sin første melding om saken på politiloggen klokken 13.52.

Det er ukjent om det er personer inne i bygget, ifølge politiet.

Klokken 13.56 skriver politiet at de første bilene fra brannvesenet er fremme på stedet, og at det er kraftig røykutvikling fra taket. Det skal ikke være fare for at brannen sprer seg til andre bygninger.

