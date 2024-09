Voldshendelse på Grønland i Oslo – skytevåpen kan ha vært involvert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Per nå har vi ikke informasjon om at noen er påført skuddskade, opplyser operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt i politiloggen.

Han sier videre at politiet har kontroll på en mistenkt gjerningsperson og personen som er skadet. De mener det ikke var flere involverte i hendelsen, og at det derfor ikke er fare for beboere og andre på Grønland.

Politiet meldte om hendelsen rett før klokken 19 torsdag kveld.

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)