Politiet advarer etter sju overdoser i Trondheim siste døgn

Politiet bekrefter til NRK at de nå har fått tak i en prøve av det narkotiske stoffet.

– Stoffet er sendt til testing på St. Olav hospital, sier Ole Petter Hollingen i politiet.

Torsdag formiddag opplyste politiet til NRK at de på det tidspunktet ikke hadde stoffet fysisk, men at det dreide seg om et stoff som ligner på GHB. De opplyste samtidig at det foreløpig ikke var registrert noen dødsfall.

Ifølge Adresseavisen har det vært åtte overdoser på tolv timer i byen.

– De fleste er funnet i parker rundt omkring i Trondheim. Personene er beskrevet som dypt bevisstløse, det vil si at det er snakk om å redde liv, sier avdelingsleder Anita Mian i helse- og overdoseteamet til avisa.

Rusopplysningen beskriver GHB som «en naturlig forekommende fettsyre i menneskekroppen som brukes både lovlig som legemiddel og ulovlig som rusmiddel.»

I moderate doser har stoffet en oppkvikkende virkning, mens i større doser gir det en mer beroligende eller søvndyssende virkning.

Dødsfall knyttet til GHB er imidlertid uvanlig i Norge, skriver Store medisinske leksikon.

