Mann dømt for bombetrussel mot VG tiltalt på nytt for trusler om å gjøre jihad

– Blir jeg fengslet på nytt hundre prosent jeg skal dø ved å gjøre jihad.

Det skal mannen i 20-årene ifølge en tiltale ha skrevet i én av over 90 eposter som ble sendt til Oslo politidistrikt, PST og Kriminalomsorgen mellom desember i fjor og april i år.

– I flere av epostene truet han med å utføre alvorlige voldshandlinger mot politibetjenter og uttrykte ønske om å «gjøre jihad» dersom han ble pågrepet eller fengslet av politiet, dersom hans ektefelle ikke fikk komme til Norge og som hevn for den urett han mente PST og politiet hadde begått mot ham, står det i tiltalen.

Mannen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 155, som omfatter trusler mot offentlig tjenesteperson. Saken mot mannen går i Oslo tingrett 22. og 23. januar neste år.

Dømt for lignende trusler i fjor høst

Mannen ble så sent som i slutten av oktober i fjor dømt i Oslo tingrett til 60 dagers fengsel og 90 timers samfunnsstraff for å ha sendt over 100 lignende eposter som han nå er tiltalt for. Epostene ble sendt i fjor sommer.

I tillegg ble han dømt for å ha fulgt etter tre politibetjenter fra utgangen av en politistasjon i Oslo og til T-banen. Mannen erkjente straffskyld etter tiltalen da saken gikk for retten.

– Selv om det er aspekter ved tiltaltes eposter som tilsier at truslene neppe vil bli satt ut i live, er det også aspekter ved tiltaltes situasjon som tilsier at politiet har hatt grunn til å bekymre seg for hans utvikling, står det i dommen fra i fjor høst.

– Tiltalte er opptatt av jihad, og det er på det rene at han i løpet av det siste året har vært i kontakt med profilerte islamister i Norge. Retten oppfatter tiltalte som svært søkende i religiøse spørsmål og sårbar for påvirkning fra andre, står det videre.

De mener derfor at det var riktig av politiet å pågripe ham da han i tillegg til epostene begynte å følge etter politibetjenter hjem fra jobb. Fengselsstraffen av dommen ble ansett som sonet i varetekt.

Bombetruet VG

Mannen er også flere ganger tidligere dømt til fengsel og samfunnsstraff for trusler mot offentlig ansatte og andre.

I 2019 ble han dømt i Oslo tingrett for å ha ringt til VG og truet dem.

– Under samtalen uttalte han til N.N. (VG-journalist, journ.anm.) at «jeg skal drepe deg og legge en bombe utenfor VG» da de ikke ville skrive en sak om hans livssituasjon, står det i dommen.

NTB har vært i kontakt med mannens forsvarer Ole Magnus Strømmen, men han sier at han ikke ønsker å kommentere saken nå.

