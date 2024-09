Støre sier nei til lyntog i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Jeg tror at hvis Norge hadde hatt noen titalls millioner innbyggere vi skulle frakte på gode strekninger, så ville vi også fulgt dette sporet, sier Støre til NTB.

Han gikk tirsdag rett fra et møte med Kinas statsminister Li Qiang og om bord på lyntoget, som suser av gårde på den kinesiske landsbygda mellom Beijing og Shanghai.

– Statsminister Li orienterte meg om at hans ambisjon er å få til et togstrekk som kan passere 600 km/t. Jeg er stor tilhenger av tog, det er et egnet fremkomstmiddel når det er mange mennesker som reiser med det, sier Støre.

Vil gjøre det riktige for Norge

Støre beskriver togturen til Shanghai som «en flott opplevelse», men er ikke inspirert til å følge i Kinas togspor.

– Jeg blir inspirert av å se et land bygge riktige prosjekter for seg selv. Det jeg blir inspirert av, er å forsøke å gjøre de riktige tingene tilpasset Norge. Og da handler det om tog i de sentrale områdene, sier statsministeren.

Han viser til at regjeringen heller satser på tog i de befolkningstette områdene i sin transportplan og bygge videre på det som er.

Voldsom satsing

De to siste tiårene har Kina bygget et nettverk på over 40.000 kilometer med hurtigtogslinjer, som forbinder de store byene med tog i hastigheter på opp mot 380 km/t.

93 prosent av byene med innbyggertall på over 500.000 er dekket av hurtigtogsnettverket, ifølge Newsweek.

Ambisjonen er å bygge enda mer de neste årene.

Toget Støre sitter på, tar ham fra Beijing til Shanghai på drøye 4 timer og 20 minutter, en reise som tidligere kunne ta over det dobbelte.

Tror ikke det lønner seg mellom Bergen og Oslo

Noe slikt er det ikke marked for i Norge, mener statsministeren.

– Det er avhengig av at du har et reisegrunnlag i passasjerer, som Norge ikke har, sier han.

– Det går jo enormt mange fly mellom for eksempel Oslo og Bergen hver dag …

– Jeg tror de fleste har skjønt at alternativet med å bygge denne typen tog mellom Oslo-Bergen ikke er regningssvarende, verken for klima eller økonomi, sier Støre.

Men han holder døren litt på gløtt for hva som kan skje i framtiden.

– Vi har ikke planer om et tog med 350 km i timen. Men hva fremtiden kan bringe, der hvor det er befolkningsnært og mulig, det skal ikke jeg utelukke, sier han.

