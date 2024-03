Nå må vi bygge ny jernbane mellom Norge og Sverige

Sverige blir NATO-medlem. Dermed blir Norden en felles region innenfor det transatlantiske samarbeidet. Krigen i Ukraina har vist hvor viktig jernbane er for beredskap og sikkerhet.

Mener vi alvor nå med at vi må forsterke vårt forsvar og vår beredskap, må vi bygge ny grensekryssende jernbane og forsterke eksisterende strekninger. Eneste måten dette kan skje på er å finansiere slik utbygging separat og ikke innenfor rammen av Nasjonal Transportplan (NTP).

Det er tre strekninger som det settes søkelys på fra svensk side og fra Brussel. Det er en ny dobbeltsporet bane mellom Oslo og Stockholm, forsterkning av forbindelsen Trondheim–Sundsvall, og dobbeltspor på Ofotbanen. Alle disse vil generelt være uhyre viktig samfunnsbygging, men vil altså i tillegg være avgjørende for en sterk nordlig NATO-flanke.

Dette vil være løft i klassen 100 milliarder kroner. Det er grunn til å minne om at det fantes et infrastrukturfond under Samferdselsdepartementet på 100 milliarder, men dette ble rullet inn i det ordinære statsbudsjettet i 2022. Norge har altså alene løfteevne for disse dramatiske forbedringene av avgjørende infrastruktur.

Men i tillegg har EU innlemmet Oslo–Stockholm i sin plan for det sentrale europeiske jernbanenettet. Og med Sverige i NATO vil medfinansiering fra NATO være selvsagt.

Fra før vet vi at både Oslo–Stockholm og Ofotbanen er gode prosjekter som kan finansieres med ikke-offentlige midler.

En må derfor håpe at regjering og storting nå er villig til å løfte disse tre prosjektene ut av den sedvanlige debatten rundt NTP, og seriøst vurdere alternativ finansiering, slik at disse prosjektene kan ferdigstilles innen en tiårsperiode. Det er fullt mulig, jamfør Gardermobanen – som ble tatt ut som et eget prosjekt og gjennomført til rett tid og kostnad.

I tillegg til å få finansiert prosjektene, må en også legge avgjørende vekt på å få tilført kompetanse og erfaring fra internasjonale aktører, som kan effektivisere og forbedre både planlegging, prosjektering, utbygging og drift av prosjektene. Erfaringene fra blant annet Follobanen og utbyggingen i Østfold viser at vi sårt trenger nye impulser utenfra.

