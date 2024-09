Mangel på vaksiner mot kikhoste og flere andre sykdommer

– To ulike oppfriskningsvaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio har markedsføringstillatelse i Norge; Repevax og Boostrix Polio. Leveringsproblemer for Boostrix Polio, kombinert med økt etterspørsel generelt, har medført at Folkehelseinstituttet nå er utsolgt for begge vaksinene, heter det i en pressemelding fra FHI.

De er i kontakt med begge produsentene, men det er foreløpig usikkert når vaksinene kommer på lager igjen.

– Vi forventer å kunne få Repevax til lager relativt snart. Alternativ vaksine, med tanke på beskyttelse mot difteri, stivkrampe og kikhoste (ikke polio) er Boostrix. Beholdningen av denne vaksinen er imidlertid svært begrenset, heter det videre.

Vaksinene kan vanligvis også skaffes via apotek, men apotekene kan også være påvirket av leveringssituasjonen.

Det er ikke mangel på vaksiner for bruk i vaksinasjonsprogrammet, understreker FHI. Gjennom programmet får barn i 2. og 10. klasse tilbud om denne kombinasjonsvaksinen mot fire sykdommer.

​Oppfriskningsdoser mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio anbefales for voksne hvert tiende år.

