Mye vann og stengte veier: Ber beboere vurdere om reisen er nødvendig

Natt til tirsdag ble riksvei 25 stengt like nord for Midtskogberget mellom Elverum og Nybergsund grunnet skade på veinettet. Riksvei 25 er omtrent 100 kilometer lang og går mellom Hamar og Trysil.

– Riksvei 25 holder stengt inntil videre, sier trafikkoperatør Tilia Matre i Vegtrafikksentralen øst til NTB like før klokken 6 tirsdags morgen.

– Vi må vente til det blir litt lysere før de får tatt en ny vurdering, men håper det blir lysregulering på stedet i løpet av morgentimene, legger hun til.

Flere fylkesveier i Innlandet er også stengt.

Oransje farevarsel

Natt til tirsdag er det blitt registrert rundt 50–70 millimeter nedbør i indre deler av Østlandet de siste 24 timene.

Det er fortsatt oransje varsel om jord- og flomskredfare i Innlandet og sørlige Trøndelag, opplyser NVE. Men regnet vil avta i løpet av tirsdag morgen og formiddag, skriver meteorologene på varsom.no.

– Vurder om reisen er nødvendig og sjekk veimeldinger. Tilpass farten og kjør etter forholdene, råder meteorologene videre.

Gjennom natten har nedbøren beveget seg nordøstover.

Bussavganger innstilt – rammer skoleskyssen

Flere bussavganger kommer til å være innstilt tirsdag på grunn av de stengte veiene – noe som også vil påvirke skoleskyssen i Innlandet.

– Dette gjelder spesielt i Gausdal kommune, skriver Innlandet fylkeskommune på sine nettsider.

– Det kan også være andre forhold som vil kunne påvirke busstrafikken, for eksempel at bussjåfører ikke kommer seg på jobb, legger de til.

40–50 boliger berørt i Ringsaker kommune

Brannvesenet har rykket ut til mellom 40 og 50 boliger i Ringsaker kommune, hovedsakelig i Brumunddal.

– Vi har hatt manneskaper ute mandag kveld og gjennom natten. Nå har vi trappet litt ned, men er i gang igjen på morgenkvisten, sier Roger Lyseng ved 110-sentralen i Innlandet til NTB like før klokken 5.

Han forteller at mellom 40 og 50 boliger i Ringsaker kommune er berørt av oversvømmelser. Det er mange som har fått vann i kjelleren sin.

Ifølge Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg er det satt krisestab i kommunen.

– Det er et stort område som er rammet, og mange er berørt. Mitt inntrykk så langt er at folk stort sett tar dette med fatning. Det er klart at det kan oppleves dramatisk når vannet trenger inn i kjellere, sier Berg til NTB.

– Vi bistår med evakuering der det er nødvendig, legger han til.

Deler av Dovrebanen stengt

Deler av Dovrebanen er også stengt. Det er stengt mellom Fåvang og Hunderfossen på grunn av ras – en ny oppdatering er ventet klokken 7, opplyser Bane Nor.

Det er stengt mellom Brumunddal og Moelv på grunn av vanskelige værforhold. Bane Nor kommer med en oppdatering på situasjonen tirsdag klokken 12.

Stengningen påvirker toglinjene F6 mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen og RE10 som går fra Drammen til Oslo S og Lillehammer.

E6 stengt mellom Trondheim og Stjørdal

Store vannmengder stenger Helltunnelen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.

– Entreprenør er på vei. Omkjøring skiltet om Fv 950 Gevingåsen så lenge, melder Vegtrafikksentralen midt på X.

