Fungerende KrF-leder: – Det er mye som er krevende i KrF nå

– Det spekuleres nok en gang om KrFs død er nær. Og nok en gang skal vi vise at KrF fortsatt er partiet for de som ønsker en verdiforankret politikk, sier Dag-Inge Ulstein til NTB.

For mindre enn tre uker siden var han stortingsrepresentant og partinestleder på vei ut av toppolitikken. Han skulle ikke stille som lederkandidat og heller ikke ta gjenvalg til Stortinget. Han har fastholdt det standpunktet siden.

Nå sitter Ulstein midlertidig alene på toppen av et kriserammet parti, hvor to tredjedeler av den landsmøtevalgte ledelsen er satt ut av spill.

«To av de tre landsmøtet valgte til å lede partiet er nå sykmeldt. Partiet fremstår heller ikke friskt», som NRK-kommentator Lars Nehru Sand formulerte det i sin kommentar «Alle venter på Røse» lørdag formiddag.

To av tre ute av ledelsen

Daværende leder, sykmeldte Olaug Bollestad, gikk av etter et sju timer langt sentralstyremøte nærmere midnatt torsdag 22. august. Noen mener hun i realiteten ble presset til å gå av etter en prosess hvor begge hennes nestledere skal ha vært involvert. Selv forsikret hun at det var hennes eget valg å takke for seg midt mellom to landsmøter.

To uker etter Bollestads avgang ble den mange peker på som arvtaker på toppen av KrF, nestleder Ida Lindtveit Røse, sykmeldt, foreløpig fram til 15. september. Hun har verken avklart om hun vil la seg nominere til stortingsvalget eller om hun vil stille som kandidat til ledervervet i partiet.

Det hører også inn i bildet at Bollestads forgjenger på partitoppen, Kjell Ingolf Ropstad, har utelukket sitt kandidatur til ledervervet og avvist at han ønsker gjenvalg til Stortinget. Han er i dag en av bare tre stortingsrepresentanter for KrF – sammen med nevnte Bollestad og Ulstein.

Landsmøte sist i januar

– Det er mye som er krevende i KrF nå, men det er også veldig mye som er spennende. Organisasjonen er klar for å gjøre jobben som trengs for å få KrF over sperregrensa og gi dagens regjering avløsning, forsikrer Ulstein som svar fra NTB på spørsmål om hvordan Kristelig Folkeparti skal ivareta sine interesser under den pågående parti- og lederkrisen.

Mens programarbeidet i andre partier er i full gang og får betydelig oppmerksomhet i mediene disse dager, pågår tilsynelatende strategiarbeidet i KrF i det stille. Og noen avklaringer på hvem som skal lede partiet og stille til valg om mindre enn ett år blir trolig ikke klart før oppunder nyttår.

En ny ledelse blir trolig ikke klart før det holdes ekstraordinært landsmøte siste helga i januar. Aktuelle kandidater trenger før å avklare sine posisjoner i desember, ifølge NRK.

Lenge under sperregrensen

På toppen av det hele har Kristelig Folkeparti så vidt hatt hodet på eller over sperregrensa forsvinnende sjeldent de siste ti månedene. På gjennomsnittsmålingene Poll of polls sammenstiller hver måned, har KrF 4 prosent i januar og februar, og 4,1 prosent i mai.

Derimot ligger oppslutningen mellom 3,3 og 3,9 prosent på gjennomsnittsmålingene i de øvrige månedene.

– Om en uke samles landsstyret for å snakke sammen og stake ut veien videre. Det kommer til å være en god ledelse på plass i januar. Da har vi også valgt kandidater til stortinget som skal drive valgkamp over hele landet. Det gleder jeg meg veldig til, sier Ulstein.

Sentralstyret har vedtatt å fremskynde landsstyremøtet til 16. september. Et samlet sentralstyre anbefaler landsstyret å holde valg på ny partileder under KrFs landskonferanse 25.–26. januar 2025.

