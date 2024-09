Den verste faren for flom er over, men fremdeles skredfare

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Varselet for flomfare er nå nedjustert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fra oransje til gult nivå. Det gjelder både for Innlandet og for sørlige deler av Trøndelag.

– I mindre vassdrag er flommen på vei ned, sier vakthavende hydrolog i Thomas Væringstad i NVE til NTB.

Flomtopp i helgen i utløpene

I Innlandet har det kommet store nedbørsmengder de siste 24 timene. Fra midnatt vil mengden nedbør avta.

– Vannføringen stiger fremdeles i de store vassdragene og vil stige fram til i morgen, sier Væringstad tirsdag kveld.

Væringstad sier at der de store vassdragene renner ut, vil ikke flomtoppen nås før til helga.

– Dette gjelder for eksempel Randsfjorden, Tyrifjorden og Tyrifjorden. Prognosen for vannstanden i Sperillen har vi oppjustert, sier hydrologen. Der er det nå ventet en økning på 65–70 centimeter i forhold til vannstanden tirsdag morgen.

Statsforvalteren i Innlandet hadde tirsdag ettermiddag beredskapsmøte med til sammen 180 deltakere. Randsfjordferja vil bli innstilt på grunn av høy vannstand i Randsfjorden, opplyste Statens vegvesen på møtet.

Fremdeles fare for skred

Det oransje farevarselet for jord, sørpe- og flomskred for deler av Østlandet pågår fram til onsdag morgen, var beskjeden fra Ann-Live Øye fra NVE på møtet.

– Det er fortsatt fare for skred siden det tar noe tid før vannet renner unna og vannmetningen i bakken avtar, opplyste Øye ifølge en pressemelding fra statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren har økt beredskap en stund fremover, og sykehuset i Innlandet har bemannet opp med ambulanser og luftambulanse.

De vil også se på mulighetene for å få en ekstra luftambulanse ettersom E6 er stengt på grunn av jordskred i Ringsaker.

