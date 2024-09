Høyre vil sikre desemberbarna plass i barnehage

Av Peter Tálos/NTB

– Vi startet med å åpne for opptak i september, oktober og november. Men så har blitt stående stille med den nye regjeringen. Nå vil vi utvide retten til barnehageplass for barna som er født i desember, forklarer Mari Holm Lønseth (H).

Stortingsrepresentanten fra Trondheim er nestleder i Høyres programkomité. Mandag sendes det nye partiprogrammet ut på høring internt i partiet. Det skal sette kursen for Høyres politikk i neste stortingsperiode, fortrinnsvis med Erna Solberg som statsminister i Norge.

Det nye partiprogrammet inneholder ifølge Mari Holm Lønseth flere tiltak for at det skal være enklere for folk å få hverdagen sin til å gå opp. Det stanser ikke med en utvidelse av dagens regler for rett til barnehage. Det skal fortsette oppover i barnets utvikling, i skole og videre inn i voksenlivet. På spørsmål om hvorfor Høyre ikke bare kan si ja til rullerende opptak av alle barn når de fyller ett år, noe mange av landets kommuner har bedt om, svarer Lønseth imidlertid at prislappen blir for høy.

– Bare det å åpne for desemberbarna vil koste omtrent 600 millioner kroner. Fullt rullerende opptak vil ha en helt annen pris. sier hun.

Uten lønn i åtte måneder

Sammen med partikollega Mathilde Tybring-Gjedde forklarer Lønseth om Høyres planer om å utvide retten til barnehageplass også for de barna som blir født i desember.

– Det er jo så mange som fikk barn i desember, men som må ha ulønnet permisjon i åtte måneder. Så det er en høyst aktuell sak, sier Tybring-Gjedde.

Desember er måneden i året hvor det fødes færrest barn i Norge ifølge Statistisk sentralbyrå, men for dem det gjelder, kan utsiktene til å få barnehageplass være utfordrende når barnet nærmer seg ett år. For folk med vanlige inntekter kan det å gå uten lønn i opptil åtte måneder medføre et tap i inntekt på 250.000 kroner en skikkelig utfordring for økonomien, skriver partiet i grunnlaget for innstillingen. De to stortingsrepresentantene trekker fram at skjevheten særlig rammer kvinner.

– Og for veldig mange familier, og også for likestillingens del, så er det et ønske. Vi vet at kvinner har fem ganger mer ulønna permisjon enn fedrene, så det er viktig for at foreldre kan gå tilbake i jobb, sier de to.

Mange planlegger fødsel i juli

Mathilde Tybring-Gjedde har akkurat levert toåringen Eira i barnehagen etter noen dagers sykdom. Ut i februar-mars venter stortingsrepresentanten sitt andre barn og kjenner godt på hvordan det blir å drive valgkamp for Høyre med to småbarn å ta vare på samtidig. Samtidig, med barn født i februar eller mars ligger det ikke an til noen barnehageplass når det har gått ett år.

– Eira ble født i juli, så det var helt perfekt timet med tanke på barnehageplass den gangen. Denne gangen er det litt dårligere timet, men vi har besteforeldre jeg håper kan stille opp, smiler Tybring-Gjedde.

Og norsk fødselsstatistikk de senere årene viser at barnefødslene i desember, mars og april faller, mens det i juli er travelt på norske fødestuer.

– Utfordringen er jo at hvis du skal time perfekt, så bør man få barn i juni, juli, august. Det er ikke nødvendigvis perfekt for helsetjenesten hvor folk skal ha ferie. Det har konsekvenser at vi ikke har et mer fleksibelt system, sier Tybring-Gjedde.

