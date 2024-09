Tonje Brenna: – Høyre vingler videre

– Jeg registrerer at de sier det, men det gjenstår jo å se, skriver arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i en e-post til Dagsavisen.

Hun svarer dette på et direkte spørsmål om hun tror Høyre og Erna Solberg vil la være å kutte i sykelønnen om de kommer tilbake til regjeringsmakten i 2025.

– Flere av Høyres samarbeidspartier og deres eget ungdomsparti ønsker å kutte i sykelønna. Det blir spennende å se hvordan Høyre vingler videre, uttaler Brenna.

– Ikke Høyres politikk

Det var Høyres Anna Molberg som i tirsdagens Dagsavisen gjorde det klart at Høyre ikke kommer til å kutte i sykelønnen om de skulle vinne stortingsvalget neste år. Molberg sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomitè.

– Det er ikke Høyres politikk å kutte i sykelønnen, og det har det heller ikke vært i over 20 år, slo Molberg fast på vegne av Høyre.

Svaret kom etter å ha blitt direkte utfordret av Rødt-leder Marie Sneve Martinussen: «Om Erna Solberg vinner stortingsvalget neste år: Hva er hennes og Høyres planer for sykelønnen? Kan hun garantere velgerne at hun ikke vil kutte i den? Velgerne må få vite hva de får dersom Erna Solberg blir statsminister. Høyre burde gi en garanti om at de ikke vil røre sykelønnen», krevde Rødt-lederen.

Martinussen viste til at aktører på borgerlig side har tatt til orde for å kutte i sykelønnen, blant annet fordi Norge har et veldig høyt sykefravær og får stadig økende utgifter. Dette gjelder blant annet Høyres ungdomsparti, den liberale tankesmien Civita, samt Høyres mulige regjeringspartner Venstre.

Rødt-lederen frykter at Høyre vil la seg presse av disse til å gå for kutt.

– Passe arrogant

Men selv om Høyre nå har sagt at de ikke vil kutte, gir Brenna uttrykk for at hun ikke helt tror på at de mener det. Hun reagerer også på Molbergs uttalelse til Dagsavisen om at Ap har «tatt et steg til høyre i retorikken rundt sykefravær».

– Det er passe arrogant for et parti som har hatt svært begrenset engasjement for sosialpolitikk historisk, å mene noe om hvor Arbeiderpartiet går hen i sosialpolitikken. Arbeiderpartiet har i godt over 100 år være opptatt av å både stille krav, og å stille opp. Det er vi fortsatt. Men det er jo fint dersom Høyre har begynt å følge litt med, skriver hun til Dagsavisen.

Samtidig er Ap enig med Høyre i at noe må gjøres med det høye sykefraværet i Norge.

– For Arbeiderpartiet er det et grunnleggende prinsipp at sykelønna gir folk trygghet for egen økonomi. Alle kan bli syke, og vi blir ikke friskere av å være fattige. Sykefraværet er i Norge er imidlertid for høyt, slår Brenna fast.

– Derfor må vi finne andre måter å redusere sykefraværet på enn å kutte i sykelønna. Det viktigste er hva som gjøres på den enkelte arbeidsplass. Det er langtidsfraværet som er mest bekymringsfullt og som vi må gjøre noe med, mener hun.

– Alle kan bli syke

Høyre ønsker ellers å se på kostnadsfordelingen mellom NAV og arbeidsgivere, for «å styrke deres insentiver til å få langtidssykemeldte tilbake i jobb», ifølge Molberg. Det samme gjør LO, som lenge har vært helt imot å røre sykelønnsordningen. Nå vil de sammen med NHO vurdere en modell der bedriftene betaler mer for sine sykemeldte ansatte, mens staten trår til noen dager tidligere av sykefraværet, ifølge Aftenposten.

LO og NHO skal i høst sette seg sammen med arbeidsminister Tonje Brenna for å diskutere dette, når de skal forhandle om ny avtale for et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Hun vil imidlertid ennå ikke gå inn på hvilke virkemidler hun går for for å få ned sykefraværet, men sier:

– I det arbeidet er jeg opptatt av at vi finner felles løsninger på vår felles utfordring: At sykefraværet er for høyt. Mitt klare inntrykk er at det er vi alle opptatt av å lykkes med.

Hun presiserer også at for Ap er det et grunnleggende prinsipp at sykelønnen gir folk trygghet for egen økonomi. Sykelønnen skal ligge fast.

– Alle kan bli syke, og vi blir ikke friskere av å være fattige, slår Brenna fast.

Skal sykelønnsordningen endres, må det en lovendring til, som behandles i Stortinget.

Venstres nestleder Sveinung Rotevatn vil endre sykelønnsordningen. (Fredrik Varfjell/NTB)

– Vil nærme seg Venstre

Heller ikke Rødt-leder Marie Sneve Martinussen tror helt på Høyres forsikringer om sykelønnen. Hun føler seg «ikke betrygget», skriver hun på Facebook, og antyder at Høyre kan gi etter for Venstre i regjeringsforhandlinger «en sen nattetime. Hun spør:

– Gir de da etter for Venstres forslag om å kutte sykelønna til 80 prosent etter seks måneder?

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn skriver i en e-post til Dagsavisen at han tror flere med tiden vil nærme seg Venstre i sykelønnsspørsmålet.

– For eksempel har LO nylig snudd og åpnet for en annen fordeling mellom stat og arbeidsgiver, noe de senest for 3 år siden advarte kraftig mot at ville gå ut over arbeidstakerne. Så jeg tror flere vil nærme seg Venstre etter hvert her og lytte til faglige råd, også partiet Høyre, sier Rotevatn.

På et spørsmål om uenigheten med Høyre er et problem for Venstre om de skal i regjering sammen, svarer Rotevatn:

– Det er mange spørsmål Venstre og Høyre ikke er enige om. Det er derfor vi er to ulike partier, og det gir jo velgerne en mulighet til å stemme på den politikken de er mest enige med.

