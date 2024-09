Frp vil la 15-åringer jobbe om natten

Frp vil endre arbeidsmiljøloven slik at de som er 15 år og oppover skal kunne jobbe til sent på kveld om de ønsker det.

– Jeg synes det er fantastisk flott, jeg, at 17-åringer ønsker å jobbe på kvelden. Det er et mye større problem at over 100.000 unge mellom 20 og 30 år står utenfor arbeidslivet, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NRK.

LO er ikke enig med Listhaug, sier Sindre Hornnes som blant annet organisasjonenes sommerpatrulje.

– Vi ser jo at belastningen for mange er veldig stor. Det må derfor være grenser for hvor mye man kan jobbe og hvor sent man kan jobbe. Når det arbeidsmiljøloven er basert på viser at dette er helseskadelig, så tror vi det er lurt at de yngste er skjermet, sier Hornnes.

Eieren av en kebab-restaurant på Notodden ble denne uken dømt til å betale 20.000 kroner i bot for å ha latt to 17-åringer jobbe etter klokken 21 og utover natten i 2022.

