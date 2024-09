Sykdomsboost i Norge: – Hold deg hjemme

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det viktigste er å holde seg hjemme når du er syk, uavhengig av årsak, og oppsøke helsetjenesten dersom du har behov for helsehjelp, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet til VG.

Hun forteller at det er økning i flere luftveisvirus nå.

– Vi ser ofte en økning i luftveisinfeksjoner på denne tiden av året. Nå er folk mer sammen igjen innendørs enn gjennom sommerferien, forteller Brandstorp.

Preben Aavitsland, fagdirektør og professor ved Folkehelseinstituttet, forteller at det også har vært mye covid-19 fra siste del av sommeren, men at det ser ut til å stabilisere seg nå. Han mener det kan være at vi vil se to-tre covid-bølger i året.

– Vi må regne med å bli smittet hvert eller annethvert år. De fleste får en infeksjon de knapt merker, eller de blir småsyke mens noen få blir skikkelig syke, sier han.

Helsedirektoratet opplyser man ikke trenger å teste seg for covid selv om man har luftveissymptomer, med mindre man er i risikogruppen.

