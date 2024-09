Norske tog nær 17.000 timer forsinket hittil i år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Togene er hittil i år 2000 timer mer forsinket enn på samme tid i fjor og nær 7000 timer mer enn i 2019 (før pandemien), melder Teknisk Ukeblad.

Når det gjelder innstillinger, er det også langt flere av disse i år enn på samme tid i fjor. 22.200 tog er innstilt hittil i år mot 17.075 til og med august i fjor.

Bane Nor forklarer den store økningen med årets vinter, hvor det kom mye snø på kort tid flere steder. Det var også perioder med sterk kulde og vind.

– Økningen i ekstremvær i år kom allerede i januar. Det påvirket infrastrukturen, men også togene. Spesielt de eldste togsettene fikk problemer i kulden, sier presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor til TU.

Bane Nor begrunner også forsinkelsene og innstillingene med at det kjøres flere tog nå enn før, og at kapasiteten er sprengt på flere strekninger.

– Flere tog og flere passasjerer fører til at forsinkelser på et tog sprer seg til flere tog, sier Kirkhusmo.

Les også: 130 kilometer med ny jernbane de siste 15 årene

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)