I dag er det varmere i Egersund enn i Las Palmas

– Foreløpig ligger Rogaland best an. Der kan det komme opp i 28 og 29 grader. Så det er mulig at det blir ny varmerekord for september, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes.

Den forrige rekorden er fra september 2021, da det ble målt 28,6 grader i Drammen.

Varmen kommer fra Sør-Europa og har beveget seg oppover kontinentet. I stort sett hele Sør-Norge blir det høye temperaturer i dag, også i Sør-Sverige.

I Egersund, sør i Rogaland, er det foreløpig varmest med rundt 25 grader. Ifølge meteorologen blir det aller varmest mellom klokken 15 og 17 i ettermiddag. Til sammenligning er det meldt 24 grader på det varmeste på det populære sydenstedet Las Palmas på Kanariøyene i dag.

Moxnes understreker at det er uvanlig varmt i Sør-Norge nå for september å være.

– Når vi snakker om rekorder, så er det uvanlig varmt. Det kan henge sammen med klimaendringene, og det kan være at vi må forvente at sommeren trekker lenger ut i september og høsten framover, sier hun.

Det blir varmest torsdag og fredag denne uken, men det er også meldt sommervær i helgen i de fleste stedene i Sør-Norge.

