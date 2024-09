Blir du syk i Sverige, trekker sjefen deg i lønn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Debatten om sykefravær og sykelønn er i full gang igjen. Sykefraværet i Sverige er mye lavere enn i Norge. Kan det henge sammen med sykelønnsordningen?

Hva er egentlig reglene for sykepenger i Sverige? Hvor mye får de?

FriFagbevegelse har sjekket nettsidene til den «svenske varianten av Nav».

Får ikke full lønn

Svenskene får bare 80 prosent av lønna i sykepenger. Men det blir i realiteten enda mindre.

Det er fordi arbeidsgiverne trekker en egenandel fra sykelønna – «karensavdraget». Les mer om det under.

Maksimalt kan man få drøye 1200 svenske kroner per dag i sykepenger, sju dager i uka. Det er før skatt.

Egenandel ved sykdom

Hvor mye penger er det egentlig snakk om, dette karensavdraget?

Jo, har man for eksempel vanligvis en månedslønn på 25 000 kroner, trekker arbeidsgiveren en egenandel på nesten 1000 kroner.

Karensavdraget må svenskene betale når de er syke i perioden som arbeidsgiveren skal betale sykelønn for. Det vil si de første 14 dagene man er syk.

Egenandelen er den samme om man er syk i én time eller 14 dager.

Og er man syk ofte, blir det dyrt. En arbeidstaker kan nemlig måtte betale karensavdrag til arbeidsgiveren inntil ti ganger i løpet av ett år.

Har man lønn og arbeidstid som i eksempelet over, betyr det i verste fall nesten 10 000 svenske kroner i karensavdrag på ett år.

---

Slik beregnes karensavdraget

Karensavdraget er 20 prosent av sykelønna, altså én dag med sykelønn. Og sykelønna er altså 80 prosent av den vanlige lønna.

Et eksempel kan forklare hvor mye det er snakk om for den enkelte arbeider.

Månedslønn: 25.000 kroner

Arbeidstid per uke: 40 timer

Sykmeldt: 8 timer

Karensavdraget blir: 923 kroner

Kilde: Visma

---

Hvem avgjør om man er for syk til å jobbe?

Den ansatte sykmelder seg selv den første sykedagen, altså med en egenmelding.

Man kan bruke slik egenmelding de første sju dagene man er syk.

Fra dag åtte, må man ha sykmelding fra lege.

Arbeidsgiverne betaler sykelønna de første 14 dagene.

I Sverige er det arbeidsgiveren som vurderer om den ansattes arbeidsevne er nedsatt, slik at den ansatte er for syk til å jobbe, opplyser Sveriges «Nav», Försäkringskassan.

Hvis arbeidsgiveren ikke vil betale sykelønn, kan den ansatte søke om sykelønn fra Försäkringskassan, opplyser svensk LO.

Da er det opp til veilederne der å avgjøre om den ansatte ikke er frisk nok til å jobbe.

Hvis man er syk lenger enn 14 dager, skal arbeidsgiveren sykmelde den ansatte til Försäkringskassan.

Så kan den sykmeldte arbeidstakeren søke om sykepenger fra Försäkringskassan. Da er det også nødvendig å legge fram sykemelding fra lege.

Hvis man er syk over tid

De første tre månedene har svenskene rett til sykepenger, hvis de ikke klarer å gjøre sin vanlige jobb eller noe annet midlertidig arbeid hos arbeidsgiveren sin.

Etter tre måneder har svenskene rett til å fortsette med sykepenger, hvis de ikke kan gjøre noe arbeid i det hele tatt på arbeidsplassen sin.

Når man har gått seks måneder på sykepenger, er det strengere krav:

Da er ikke Försäkringskassan like opptatt av hva som kan gjøres for at den sykmeldte kan bli i arbeidet hen har, og hvordan sykdommen påvirker arbeidsevnen hos den eksisterende arbeidsgiveren.

De ser på om du kan finne en annen type jobb et annet sted.

De må komme med konkrete forslag på hva slags arbeid de mener den sykmeldte kan ha.

Hvis Försäkringskassan mener den sykmeldte ikke kan ta noen av jobbene som fins i det vanlige arbeidsmarkedet, er det mulig å fortsette med sykepenger.

Flere unntak

Det er unntak fra regelen om at den syke må være åpen for andre ledige jobber på hele arbeidsmarkedet.

Man kan ha rett til sykepenger, hvis det er sannsynlig at man kan gå tilbake til jobben hos den eksisterende arbeidsgiveren, med samme arbeidstid, før det har gått ett år fra man ble sykmeldt.

De gjør også unntak hvis man har en alvorlig sykdom eller er i rehabilitering etter en ulykke, og hvis man er 63 år eller mer.

Men mye tyder på at regjeringa i Sverige vil stramme inn og fjerne flere av disse unntakene.

Når man har hatt sykepenger i 364 dager:

Man kan ha rett til å fortsette med sykepenger også etter ett år.

Hvis man får det, får man mindre utbetalt.

Det første året får man altså 80 prosent av lønna. (Inntil maksbeløpet per dag.)

Deretter er det 75 prosent av lønna.

Hvis man har en sykdom som myndighetene mener er alvorlig, kan man søke om å beholde sykelønn på 80 prosent.

Svenskene har 120 «sykt barn-dager» i året

I Sverige får ansatte 120 dager per barn hvert år til å være hjemme med barna når de er syke.

Er det to foreldre, deler man på omsorgsdagene.

Hvis barnet er sammenhengende syk lenger enn sju dager, kreves legeerklæring.

Omsorgsdagene kan også brukes til å følge barn til for eksempel lege og tannlege.

