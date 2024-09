Hvaldimirs død blir politisak

Av Anne Marjatta Gøystdal/NTB

Anmeldelsen sendes til politiet i Sandnes og Økokrim. De to organisasjonene har valgt å gå til dette skrittet fordi de mener det er sterke indisier for at hvalen er påført skader av mennesker og at det er gjort med vilje.

– Jeg så en kule som satt fast i kroppen hans, så det var ingen tvil om at dette vennlige dyret var blitt meningsløst drept, skriver leder Regina Haug i OneWhale i en pressemelding.

Vil ha politiet koblet på raskt

Den kjente hvithvalen ble observert i live rundt klokken 12 lørdag. Rundt én time senere ble den observert livløs i havnebassenget, liggende med buken opp i Tananger i Rogaland.

Hvaldimir ble obdusert mandag i Veterinærinstituttets lokaler i Sandnes. Det er ventet at rapporten vil være klar om tre ukers tid.

Selv om obduksjonsrapporten ikke er ferdig, har veterinærer, biologer og andre relevante fagpersoner vurdert bilder fra vitner og fra mediene, inkludert nærbilder av skadene, påpeker organisasjonene.

– Skadene på hvalen fremstår skremmende og av en karakter som ikke kan utelukke en kriminell handling. Det er sjokkerende, sier Noah-leder Siri Martinsen.

Hun mener det er viktig at politiet blir involvert raskt. Det er grunnen til at organisasjonene velger å anmelde saken før obduksjonsrapporten er ferdig.

– Jeg har tilbrakt svært mye tid med Hvaldimir de siste fem årene og kjenner ham veldig godt, så da jeg så kroppen hans og de mange skadene, kunne jeg umiddelbart se at han var blitt drept av skudd, sier Regina Haug.

Mener feilinformasjon spres om skadene

Organisasjonene jobbet for å få flyttet Hvaldimir til et hvithvalhabitat i Finnmark. Fiskeridirektoratet hadde gitt tillatelse til dette etter å ha rådført seg med Havforskningsinstituttet.

Dyrevernsorganisasjonene viser både til at belugahvalen var rødlistet, og at avlivningen de mistenker har skjedd, ikke kan anses som human.

– Like urovekkende er spredningen av feilinformasjon fra personer som hevder vitenskapelig autoritet. De antyder at dette dyret kan ha dødd av naturlige årsaker, og at sjøfugl kan ha påført så alvorlige skader innen en time etter dens død. Disse påstandene mangler vitenskapelig troverdighet og risikerer å villede offentligheten, skriver forskningsleder og marinbiolog Anna Victoria Pyne Vinje i OneWhale.

– Ikke alle likte «rampestrekene»

Hvithvalen dukket opp i Hammerfest i Norge i 2019, iført det som så ut til å være et feste for et lite kamera, merket «Equipment St. Petersburg». Det utløste et rykte om at det var snakk om en russisk spionhval.

I årene etterpå har hvalen blitt observert i en rekke norske kystbyer. Det viste seg at Hvaldimir var svært tam. Blant annet kom han svømmende om han ble ropt på, likte å bli klødd rundt blåsehullet og likte å leke med folk.

– Det er beklagelig at de ulike farene fra båter, menneskelig aktivitet og oppdrettsanlegg ble underkommunisert i norske medier og av ulike aktører, sier Martinsen, som legger til at ikke alle var fornøyd med Hvaldimirs ulike «rampestreker».

