– Som å kjøre bil inn i en betongvegg uten airbag

Nylig skrev Dagsavisen om BirdLife Norge og Norsk Ringmerkingssentral som mener at myndighetene må iverksette tiltak som reduserer omfanget av fugler som dør i kollisjon med vinduer. Men Kommunal- og distriktsdepartementet synes at dette må det være opp til huseierne å gjøre noe med.

I mellomtida fortsetter småfuglene å dø i hopetall, rett foran øynene på oss. Men vent – rørte ikke den fuglen på seg?

– British Trust for Ornithology (BTO) har kommet med et estimat om at cirka én tredel av alle kollisjoner ender med dødelig utfall, forteller rådgiver Håvard Husebø ved Ringmerkingssentralen.

Hvis det er overførbart til norske forhold, tilsier jo det at to tredeler av kollisjonsofrene overlever. Det godt gjort.

– 100-200 km/t

– Småfugler har en gjennomsnittshastighet 30-40 kilometer i timen. Vannfugler som ender – det dobbelte. Svaler kan fly i 100-200 kilometer i timen.

Det forteller Martin Thormodsen Rein, en av veterinærene tilknyttet Veterinærhøgskolens dyresykehus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.

En bråstopp mot vindusglass er dermed noe som merkes, konstaterer Rein.

– Dette kan sammenlignes med et menneske som kjører bil rett inn i en betongvegg uten airbag, forklarer han.

Utfallet av noe slikt er nærmest gitt.

– Det er stor sannsynlighet for at fugler får store skader ved kollisjoner, sier Rein.

– Mindre skader kan være hjernerystelse, forstuinger og overfladiske hudskader.

– Både hastigheten og vinkelen (fuglen har i forhold til vinduet når sammenstøtet skjer) har betydning for hvilke skader som oppstår, påpeker Rein også.

– Ja, hastighet og vinkel er nok to avgjørende faktorer, samstemmer Martin Eggen, naturvernrådgiver i BirdLife Norge.

– Noen fugler flyr raskt og lavt, for eksempel spurvehauk som prøver å overraske byttet. De er blant fuglene utsatt for kollisjoner.

– Til et trygt sted

– Hvis man kommer over en fugl som har overlevd en kollisjon med et vindu – hva bør man gjøre da?

– Først må man se etter at fuglen ikke er alvorlig skadet, svarer Rein.

– Kan den stå på begge beina? Ser det ut til at begge vingene er like hele?

– Fuglen kan ha slått seg, og trenger bare tid til å komme seg litt.

– Hvis fuglen ligger et sted der den senere kan bli skadet, bør man flytte den til et trygt sted. Det kan være utmark under en busk eller et sted i hagen. Fuglen skal ikke bli liggende på veien.

Seniorrådgiver Jo Anders Auran i Miljødirektoratet, påpeker at fugler kan være svært utsatte etter en kollisjon med et vindu.

– Majoriteten av disse kollisjonene vil medføre at fuglene flyr videre etter en stund, eller at de er såpass medtatt at de lett blir offer for predatorer i nærmiljøet.

Ikke minst katter er en stor fare for fuglene da.

Før fugler flyttes bør man ta forholdsregler, anbefaler Rein også.

– Det er viktig at man tar minst mulig på ville fugler. Hvis man har behov for å undersøke fuglen nærmere, bør man bruke hansker for å unngå smittsomme sykdommer, påpeker han.

– Bør ta kontakt

– Har fuglen en knekt vinge etter kollisjonen, eller er alvorlig skadet på andre måter, bør man ta kontakt med kommunens vakthavende veterinær eller en dyreklinikk, fortsetter Rein.

Her må det tilføyes at i henhold til dyrevelferdsloven har alle plikt til å hjelpe ville dyr som er syke eller skadet.

– Alle kommuner skal ha veterinær tilgjengelig. Informasjon om det finnes ofte på kommunens nettsider. Veterinæren kan tilby enkel behandling eller avlivning, forteller Rein.

– Jeg må understreke at avlivning i mange tilfeller der fuglen har fått alvorlig skade, kan være det beste. At en villfugl eller et dyr blir avlivet, kan være et godt dyrevelferdsmessig alternativ mot lidelse.

– Hvis ville fugler eller dyr ikke virker skadet – la dem være i fred. Kom eventuelt tilbake senere for å se hvordan det går.

– Regler for fjerning

– Hvis man kommer over en fugl som helt tydelig er død etter kollisjon med et vindu – hva bør man gjøre da?

– Mattilsynet har regler for fjerning av dyr. Det kan lønne seg å lese på deres nettsider, svarer Rein.

Her skriver Mattilsynet også om den smittsomme fugleinfluensaen, som har tatt livet av veldig mange fugler allerede, og som det knytter seg helt spesifikke regler til.

– Hvis den døde fuglen er en liten fugl som man vet har dødd av en kollisjonsskade, kan du fjerne denne selv. Bruk dobbel plastpose og kast den slik kommunen din ønsker at døde fugler skal håndteres, fortetter Rein.

I områder uten kjent fugleinfluensa kan små fugler kastes i restavfallet i en dobbel avfallspose, men aldri i matavfallet, understreker Mattilsynet.

– Finner man døde større fugler som svaner eller måker, skal man ringe viltnemda i sin kommune, sier Rein.

Også når det gjelder flytting av døde fugler bør man alltid bruke hansker, påpeker Rein til slutt.

