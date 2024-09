Bane Nor: Knapt hver femte dag i år har togene vært i rute

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Et persontog regnes som punktlig hvis det ankommer endestasjonen og Oslo S 0–4 minutter for seint. Ifølge P4 er målet at togene skal ha en regularitet på 97 prosent og en punktlighet på 90 prosent.

– Totalt for året ligger vi langt bak målet for begge måltallene. Resultatene hittil i år er en punktlighet på 85,6 prosent og en regularitet på 93 prosent, skriver Bane Nor til radiokanalen.

På flere strekninger i landet er kapasiteten sprengt. Mens antall togavganger har økt betydelig, øker vedlikeholdsetterslepet hvert år. Da er det ikke mulig å nå målet om 90 prosent punktlige persontog, mener Bane Nor.

Gamle og utdaterte signalanlegg er en hovedårsak til problemene, men et felles digitalt system er ikke ferdig innført på hele jernbanen før tidligst i 2034.

