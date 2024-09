Norge og Japan skal styrke forsvars-samarbeidet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den nye avtalen skal sikre et tettere samarbeid om forsvarsmateriell mellom Norge og Japan, ifølge en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

– Selv om vi ligger geografisk langt fra hverandre, deler vi mange av de samme sikkerhetspolitiske utfordringene. Vi er begge havnasjoner med grense mot Russland, sier Gram.

Han understreker at det er et økende behov for forsvarsmateriell både i Vesten og blant Norges partnere i øst.

Betydelige investeringer

– Regjeringen har tatt betydelige grep for å styrke produksjonskapasiteten i Norge. Det er viktig for vårt eget forsvar, men også for å bidra til en mer robust forsvarsindustriell kapasitet på tvers av landegrensene, sier Gram.

Avtalen ble undertegnet under forsvarsministerens besøk til Japan, hvor han også hadde sikkerhetspolitiske møter med sin japanske motpart Minoru Kihara.

Japan planlegger betydelige investeringer i forsvarssektoren, med hele 330 milliarder dollar i løpet av en fireårsperiode.

Styrker norsk tilstedeværelse i regionen

Som svar på Japans ønske om tettere samarbeid med de nordiske landene, øker Norge sin tilstedeværelse i regionen ved å opprette en forsvarsattachéstilling i Tokyo fra 2026.

Denne stillingen vil gjøre det lettere å følge utviklingen i regionen og styrke samarbeidet mellom landene. Forsvarsattacheen i Tokyo vil supplere den eksisterende stillingen i Beijing, som i dag også dekker Japan.

– Japan er en betydelig kunde for norsk forsvarsindustri, men har også mye å tilby av høyteknologisk kompetanse. Jeg har stor tro på at et teknologisk samarbeid mellom japansk og norsk forsvarsindustri kan få fram nye innovative løsninger, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Romsamarbeid

Japan satser også innen forskning og romteknologi. Norge har allerede inngått et samarbeid med Japan gjennom det multilaterale Combined Space Operations Initiative.

– Her er det stort potensial for økt samarbeid, både for å se hvordan vi kan utnytte romdomenet best mulig til militære operasjoner og få ned kostnader gjennom felles satsinger, sier Gram.

