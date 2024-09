Tyskland på farlig vei

På dagen 85 år etter at Nazi-Tyskland angrep Polen og startet andre verdenskrig, ble det tyske, radikale høyrepartiet Alternative für Deutschland (AfD) suverent største parti i delstatsvalget i Thüringen.

Det er ikke overraskende, men det er likevel sjokkerende. I Thüringen ledes partiet av Björn Höcke, som tidligere er dømt for bevisst å bruke naziretorikk i en politisk tale. Selv ikke Tyskland er immun mot dette tankegodset.

Høyrebølgen vokser seg sakte, men sikkert farlig i Europa

For første gang siden 1945 er et ytre høyre-parti størst i en tysk delstat. I to tyske stater har mer enn 30 prosent av befolkningen stemt på et ytterliggående høyreparti. I Thüringen stemte 36 prosent av de under 30 år på den nazidømte Höckes parti.

Partiet var ventet å bli størst i to delstater, men ble knepent slått i Sachsen. AfD vil heller ikke komme til makt i denne omgang. Det kunne altså vært verre. Men det er ingen grunn til å forsøke å dempe sjokket eller relativisere resultatet. Det går nå en alarm gjennom Europa om ytre høyre-krefter på frammarsj.

AfD holdes unna makt av de øvrige partiene. Men høyrebølgen som sakte, men sikkert vokser seg farlig i Europa, truer kontinentets liberale orden.

Resultatene fra Tyskland underbygger tendensene vi har sett i Europa de siste årene, selv om andre europeiske valg i sommer ga håp om at de dystreste spådommer var overdrevne. Etter EU-valget pustet mange lettet ut, høyrekreftene gjorde det langt svakere enn forventet. Det samme skjedde i parlamentsvalget i Frankrike, der president Macrons høye spill ga uttelling. Frankrike reiste seg. Det britiske parlamentsvalget der Labour vant stort, kamuflerte også hvordan ytre høyre er på frammarsj. 14 prosent ga sin stemme til Nigel Farage og Reformpartiet.

Fellesnevneren for Europas ytre høyre er skamløs innvandringsfiendtlighet, EU-skepsis og motstand mot å hjelpe Ukrainas kamp mot Russland. Bølgen av ekstrem høyrepolitikk er altså mindre krapp enn mange fryktet før sommerens valg, men resultatene fra Tyskland er en tydelig vekker. Det som en gang var uspiselig og utenkelig, er i anmarsj. Stadig flere faller for ekstrem ideologi.

Demokrater i Europa må våkne nå, og ikke slumre i troen på at trusselen fra det ytre høyre går over. Og faren i USA for at Donald Trump kommer tilbake, er slett ikke over.

