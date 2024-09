Hver femte student har en funksjonsnedsettelse som hemmer dem i studiene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nær én av tre, eller 31 prosent, av studentene oppgir å ha en funksjonsnedsettelse, som for eksempel kroniske sykdommer, psykiske problemer eller lærevansker.

Dette viser nye tall fra Eurostudent-undersøkelsen, en spørreundersøkelse som gjennomføres i flere europeiske land, publisert av Statistisk sentralbyrå.

– En student kan ha én eller flere funksjonsnedsettelser, og det varierer i hvor stor grad funksjonsnedsettelser er en begrensning i hverdagen og i studiene, sier Anna-Lena Keute, seniorrådgiver i byrået og ansvarlig for undersøkelsen.

I Sverige og Finland svarer over 30 prosent av studentene at de har en funksjonsnedsettelse som de opplever som begrensende i sine studier.

I alle land er det flest kvinner som hemmes av en funksjonsnedsettelse, og det er psykiske lidelser som er den vanligste funksjonsnedsettelsen.

Keute sier at en mulig forklaring kan være koronapandemien og viser til at restriksjoner og digital undervisning skapte utfordringer for flere.

