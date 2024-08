15 prosent av studentene klarer ikke å dekke uforutsette utgifter

Det viser nye resultater fra Eurostudent-undersøkelsen.

– Mange studenter klarer ikke å dekke større uforutsette kostnader og får problemer hvis de må kjøpe ny PC eller om vaskemaskinen må byttes ut, sier Anna-Lena Keute, som er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå og ansvarlig for undersøkelsen.

63 prosent oppgir at de kan betale for større, uforutsette kostnader på 8000 kroner, mens 22 prosent oppgir at de ikke kan betale for slike kostnader selv, men at familie, partner eller andre kan betale for dem.

Hårreisende

Det vil si at 37 prosent av studenter i Norge ikke er i stand til å betale for uforutsette utgifter med egne midler.

– Det er hårreisende at 37 prosent av oss studenter på egen hånd ikke har sjans til å dekke en uforutsett utgift på 8000 kroner. Jeg er bekymret for at dette går på bekostning av helsa og studiene våre, og at det kan tvinge oss til å ta opp forbrukslån, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Kaja Ingdal Hovdenak.

Vil øke studiestøtten

Hovdenak mener politikerne må ta ansvar for å sikre en forutsigbar og forsvarlig studiestøtte for framtiden.

– Løsningen er å øke og knytte studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), sier hun.

Eurostudent-undersøkelsen viser at Sverige er landet hvor størst andel av studentene kan betale uforutsette kostnader selv, med 75 prosent, mens på Island kan kun halvparten av studentene dekke slike kostnader selv.

