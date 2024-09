To unge menn funnet døde i sjøen i Rogaland

De to, som ifølge VG er tenåringer og gikk på videregående, ble funnet i Hidlefjorden utenfor Tau i Rogaland ved 14.30-tiden søndag. Ulykken kan ha skjedd allerede lørdag kveld, eller natt til søndag.

Stavanger Aftenblad skriver at de har snakket med en mann som fant en vannscooter i fjæra på Rossøy i 11-tiden søndag.

Politiet ble varslet om saken like før klokken 13 søndag, via Hovedredningssentralen (HRS). Meldingen gikk ut på at det var funnet en vannscooter i Hidlefjorden sør for Rennesøy. Dette funnet utløste så en redningsaksjon, og de to omkomne ble funnet ganske raskt.

– Vannscooteren ble funnet i fjæresteinene, fortalte vaktleder Kjetil Hagen ved HRS til NTB.

Familiene som er varslet, er fra lokalområdet, ifølge politiet. Lokna sier hendelsesforløpet er uklart, og at de avdøde vil bli obdusert.