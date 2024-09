Båtfører siktet etter vannscooterulykken i Hidlefjorden

Båtfører hadde meldt fra til Hovedredningssentralen natten før om at han hadde kjørt på noe, uten å vite hva det var, opplyser politiet.

– I går leste båtfører i sosiale medier at en vannscooter var funnet med skader og meldte derfor ifra på nytt. Søk ble deretter iverksatt, sier politiadvokat Øyvind Bore i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Han sier at det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet.

– Det er også for tidlig å si noe hva som er årsaken til ulykken, men det jeg kan si, er at politiet har fått opplysninger om at en båtfører meldte fra til politiet og Hovedredningssentralen (HRS) natt til i går om at han sannsynligvis hadde kjørt på noe i sjøen, uten at melder visste hva dette var, sier Bore.

Båtføreren, en mann i 30-årene, har fått status som siktet ettersom det er tatt beslag i båten og hans mobiltelefon. Han ble avhørt søndag. Hva som kom fram i avhøret, vil ikke politiet si noe om foreløpig.

Like før klokken 13 søndag fikk politiet melding, via HRS, om vrakrester etter en vannscooter i Hidlefjorden sør for Rennesøy. Etter et halvannen times søk ble to unge menn funnet omkommet i sjøen.

Begge er identifisert, og pårørende er varslet. Begge var elever ved to ulike videregående skoler på Nord-Jæren – Hetland og Randaberg – har rektorene ved de to skolene bekreftet til Stavanger Aftenblad.

De to omkomne tenåringene skal obduseres, opplyser politiet.